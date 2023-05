"Schönheitschirurgen" ohne Facharzt Plastische Chirurgie können Patienten gefährden - ESPRAS fordert Facharztstandard zur Verbesserung der Patientensicherheit

London (ots/PRNewswire) - Die europäische Gesellschaft ESPRAS, die alle

nationalen Verbände der Plastischen Chirurgie in Europa vertritt, hat heute

einen Aufruf zum Handeln veröffentlicht, um Patienten vor unzureichend

ausgebildeten "Schönheitschirurgen" zu schützen. Dieser oder ähnliche Titel sind

in vielen Ländern ungeschützt, und werden daher oft irreführend benutzt. Zu oft

besteht keine Facharztqualifikation für Plastische Chirurgie. Patienten wird

dadurch die Sicherheit des Fachstandards in der Plastischen Chirurgie

vorenthalten.



Die Europäische Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische

Chirurgie (ESPRAS - http://www.espras.org/ ) stellt sicher, dass alle ihre

Plastischen Chirurgen eine dem Facharztstandard entsprechende mehrjährige

Ausbildung in Plastischer Chirurgie absolviert haben. In den meisten

europäischen Ländern gibt es jedoch keine gesetzlichen Vorgaben, die verhindern,

dass Ärzte ohne Facharzt für Plastische Chirurgie, sich "Ästhetischer Chirurg"

oder "Schönheitschirurg" nennen. Es ist schockierend, dass diese Titel oft nur

mit Grundkenntnissen aus Wochenendkursen geführt werden können. Fachärzte für

Plastische Chirurgie hingegen erfüllen den höchstmöglichen Qualifikationsgrad:

Sie haben eine mehrjährige Weiterbildung absolviert, haben mindestens 6 Monate

auf einer Intensivstation gearbeitet und waren in der Notfallversorgung tätig.

Darüber hinaus müssen sie in Deutschland einen Operationskatalog der Plastischen

Chirurgie in allen Körperregionen nachweisen und auch eine Abschlussprüfung

ablegen.