Schon weit über fünf Prozent im Plus: "Aktie der Woche" startet durch!

In dieser Woche geht es bei der "Aktie der Woche" sehr gut los. Lars Wißlers Aktien-Tipp liegt seit der Börsenglocke am Montag bereits satt über fünf Prozent im Plus. Da steigt die Stimmung bei uns in der wallstreet:online Zentralredaktion. Wir berichten natürlich am liebsten über Erfolge von Trading-Tipps aus dem eigenen Haus: Der "Aktie der Woche"-Meister Lars Wißler verrät ein wenig, warum er am Sonntag diese "Aktie der Woche" für seine Abonnenten ausgesucht hat:

"AMD, die Aktie der aktuellen Woche, ist direkt am Montag voll durchgestartet. Damit setzt sie den Lauf fort, den die 'Aktie der Woche' mit plus 35 Prozent seit Jahresbeginn hat", so Kollege Lars Wißler.