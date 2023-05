EVG plant weiteren Warnstreik

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) plant einen weiteren Warnstreik bei der Deutschen Bahn. Zuletzt habe es bei den Tarifverhandlungen "kaum Bewegung" gegeben, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit.Vor diesem Hintergrund sei ein weiterer Warnstreik "unvermeidbar". Der genaue Termin ist allerdings noch offen, die EVG will am Donnerstagvormittag Details zu ihren Plänen bekannt geben. Zuletzt hatte die Gewerkschaft den Bahnverkehr in Deutschland am 21. April für mehrere Stunden lahmgelegt.In der dritten Verhandlungsrunde war im Anschluss keine Einigung zustande gekommen. Die EVG fordert für die Beschäftigten mindestens 650 Euro mehr, alternativ ein Lohnplus von zwölf Prozent, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.