Hochtief sehr fest auf Tageshoch nach starkem ersten Quartal

Dank eines guten Auftragsbestands bestätigte das am Mittwoch vom SDax in den MDax aufsteigende Unternehmen außerdem sein Jahresziel eines um Sondereffekte bereinigten Nettogewinns zwischen 510 und 550 Millionen Euro./ck/zb

Der Baukonzern meldete für das erste Quartal einen Gewinnsprung. Vor allem die Regionen Nordamerika und Asien-Pazifik sowie die Geschäfte des spanischen Autobahnbetreibers Abertis, an dem Hochtief rund 20 Prozent hält, liefen deutlich besser.

Sie zogen nach der Veröffentlichung am Nachmittag um 2,8 Prozent auf 78,60 Euro an und erreichten damit den höchsten Stand im bisherigen Tagesverlauf. Die derzeit bei knapp unter 79,20 Euro verlaufende 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend liegt allerdings noch wie ein Deckel auf dem Papier.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Starke Zahlen zum ersten Quartal und die Bestätigung des Gewinnziels für das Gesamtjahr haben am Dienstag den Aktien von Hochtief Auftrieb gegeben.

