Techem erreicht Top-Platzierung im unabhängigen ESG-Risk-Rating von Sustainalytics (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Eschborn (ots) -- Rating-Agentur stuft ESG-Risiko von Techem mit 8,7 und damit als"vernachlässigbar" ein- Techem somit international unter den TOP 2 Prozent von über 15.200 Unternehmen- Innerhalb der Subindustrie "Business Support Services" erzielt Techem Platz 2von insgesamt 164 Unternehmen weltweitAls aktiver Akteur der Energiewende hat Techem seinen Unternehmenszweck striktauf die Erreichung von Klimaneutralität in Gebäuden ausgerichtet. Dabei sind dieübergeordnete Nachhaltigkeitsstrategie sowie das Nachhaltigkeitsmanagementzentrale Hebel. Beide orientieren sich eng an den ESG-Kriterien (E =Environmental, S = Social, G = Governance) und wurden in den vergangenen Jahrenzielgerichtet weiterentwickelt. Im Rahmen eines ESG-Risk-Ratings hat die aufNachhaltigkeit spezialisierte Ratingagentur Sustainalytics Techem nun mit einemRating von 8,7-"Negligible Risk" (Vernachlässigbares Risiko) ausgezeichnet unddie Nachhaltigkeitsarbeit des Eschborner Energiedienstleisters gewürdigt. Mitdiesem herausragenden Ergebnis platziert sich Techem in der bestmöglichenKategorie und damit international unter den derzeit TOP 2 Prozent von über15.200 Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Innerhalb der Subindustrie"Business Support Services" erzielt Techem Platz 2 von 164 bzw. innerhalb der"Commercial Services"-Industrie Platz 16 von 434 Unternehmen weltweit. DasESG-Risk-Rating setzt sich aus der Bewertung des ESG-Risk-Exposures sowie desentsprechenden Managements zusammen. Mit einer Punktzahl von 27,5 im BereichESG-Risk-Exposure ("Low") sowie von 71,8 im Bereich ESG-Risk-Management ("High")liegt Techem jeweils ganz vorne. Das ESG-Risk-Management wird zudem anhand voninsgesamt acht unterschiedlichen Kriterien ermittelt. Dabei konnte Techem in denBereichen "Bribery & Corruption" (Bestechung & Korruption) sowie "Emissions,Effluents & Waste" (Emissionen, Abwasser & Abfälle) die besten Ergebnisseerzielen."Als führender Servicepartner für smarte und nachhaltige Gebäude liegenEnergieeffizienz und Dekarbonisierung im Kern unseres unternehmerischenHandelns. Wir haben unser Nachhaltigkeitsprogramm entlang klarer Ziele undKennzahlen ausgerichtet und sichern auf diese Weise die wirksame Umsetzungunserer Nachhaltigkeitsstrategie. So haben wir in der Dimension "E"ambitionierte Dekarbonisierungsziele für unser Contracting-Geschäft: bis 2045wollen wir klimaneutral sein", erklärt Dr. Carsten Sürig, Techem CFO. Auch inder "S"-Dimension verfolgt Techem konkrete Ziele und möchte z.B. bis 2025 35Prozent der gruppenweiten Managementpositionen mit Frauen besetzen. In der"G"-Dimension setzt der Eschborner Energiedienstleister auf die fortwährende