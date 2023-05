Wirtschaft Bundesbankpräsident für weitere Zinserhöhungen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbankpräsident Joachim Nagel hätte sich bei der jüngsten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der vergangenen Woche einen größeren Zinsschritt vorstellen können - um 0,5 statt der erfolgte 0,25 Prozentpunkte. Einschließlich des EZB-Beschlusses, die Notenbankbilanz schneller als geplant zu verkürzen, sei die Entscheidung aus seiner Sicht aber "in Ordnung", sagte Nagel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochsausgabe).



Der Höhepunkt der Teuerung insgesamt sei mittlerweile überschritten, gleichwohl sei der Kampf gegen die hohe Inflation noch nicht gewonnen: "Wir sind noch nicht am Ende", so Nagel. "Die Zinsen sollten noch weiter steigen." Allerdings hob Nagel auch hervor, dass schon einiges passiert sei: "Wir haben im Juli vergangenen Jahres angefangen und jetzt sieben Zinserhöhungen geschafft - 375 Basispunkte insgesamt."