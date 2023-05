Solarladen leicht gemacht mit MENNEKES (FOTO)

Kirchhundem (ots) - Darum lohnt sich die Kombination aus Wallbox und

Photovoltaik



Solarenergie für Elektroautos ist eine nachhaltige Option, die immer beliebter

wird. Durch die Kombination von Solarladung und Heimenergiemanagement-Systemen

können E-Auto-Besitzer ihr Fahrzeug ganz einfach mit grüner Energie aufladen. Es

geht aber auch ohne Heimenergiemanagement-System.



Mit MENNEKES geht das kinderleicht! Mit einer Photovoltaikanlage und der

passenden AMTRON® Wallbox können E-Autos ganz einfach und nachhaltig mit

Sonnenenergie laden. Die Wallboxen AMTRON® Compact 2.0s und AMTRON® Charge

Control bieten genau die Ladelösung, die in Kombination mit einer Solaranlage zu

jeder Lebenssituation und den individuellen Anforderungen passt.





So funktioniertsViele umweltbewusste Eigenheimbesitzer wünschen sich, ihr Elektrofahrzeug zuHause elektrisch "auftanken" zu können - am besten durch selbst erzeugten Stromaus der hauseigenen Photovoltaikanlage. Moderne Solaranlagen können inVerbindung mit einem (Heim-)Energie-Management-System die angeschlossenenStromspeicher und -verbraucher intelligent steuern, um den Eigenverbrauch selbsterzeugter Energie zu maximieren. Das Elektrofahrzeug dient dabei alsleistungsstarker Verbraucher, der die Möglichkeiten zur intelligentenEnergiesteuerung im Smart Home deutlich steigert. Aber Solarladen geht auch nocheinfacher, ohne HEMS. Hier werden alle Informationen direkt in der Wallboxverarbeitet.Mit und ohne HEMSHeim-Energie-Management-Systeme (HEMS) sind Geräte, die die Energieproduktionund -verwendung in einem Haus überwachen und steuern. Diese Systeme können mitWallboxen verbunden werden, um sicherzustellen, dass das Elektroauto immer danngeladen wird, wenn die meiste Sonnenenergie verfügbar ist. Auf diese Weise kanndie Energieeffizienz maximiert und gleichzeitig der Stromverbrauch reduziertwerden.Ein weiterer Vorteil von Solarladung und HEMS besteht darin, dass sieunabhängiger von den öffentlichen Stromversorgern machen. E-Auto-Besitzer könnenihr Fahrzeug zu jeder Zeit mit sauberer, erneuerbarer Energie aufladen, ohnesich Gedanken über die Kosten machen zu müssen. Ein weiterer Vorteil beimEnergiemanagment-System, Wettervorhersagen und andere Verbraucher könnenoptimiert im Ladeplan für das Fahrzeug berücksichtig werden.Komfortables Solarladen mit Heim-Energie-Management-SystemSolare Überschussenergie kann durch ein zentrales Heim-Energie-Management-Systemgemanagt werden, das die verschiedenen Stromverbraucher im Gebäude und dieLadung des E-Fahrzeugs koordiniert. In einem solchen Aufbau wird die Wallbox viaübergeordnetem HEMS über eine Schnittstelle - wie z.B. Modbus-RTU, Modbus-TCP,