EU-Parlament will Methan-Ausstoß im Energiesektor stärker eindämmen

STRASSBURG (dpa-AFX) - Im Kampf gegen den Klimawandel sollen nach Willen des EU-Parlaments Methan-Emissionen in der Öl-, Gas- und Kohleindustrie stärker reduziert werden. Eine große Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Dienstag in Straßburg für eine entsprechende Position, die nun Grundlage für Verhandlungen mit den Regierungen der Mitgliedstaaten wird. Am Ende soll die erste EU-weite Vorschrift zur Verringerung von Methan-Emissionen stehen, die zum Beispiel Pflichten für das Aufspüren und Schließen von Methanlecks vorsieht.

Methan (CH4) ist dem Umweltbundesamt zufolge nach Kohlendioxid (CO2) das Treibhausgas mit der zweitgrößten Bedeutung - und für Klimaerwärmung und Luftverschmutzung verantwortlich. Es bleibt zwar kürzer in der Atmosphäre, ist dafür aber schädlicher als CO2. Es entsteht etwa in der Landwirtschaft, auf Mülldeponien oder in der Öl- und Gasindustrie.