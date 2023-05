Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Der Arbeitsmarkt befindet sich im Wandel und der Kampf um diebesten Mitarbeiter ist in vollem Gange. Umso wichtiger ist es, seine Strategienzur Mitarbeitergewinnung an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Joblaa ist eineauf die digitale Personalgewinnung spezialisierte Marketing-Agentur, dieUnternehmen aus dem DACH-Raum in kurzer Zeit zu mehr Bewerbungen vonqualifizierten Kandidaten verhilft. Hier erfahren Sie, warum eine klassischeStellenanzeige heute kaum noch Erfolg verspricht und wie man die potenziellenTalente stattdessen überzeugt.Viele offene Stellen und kaum geeignete Bewerber - vom großen Unternehmen biszum klein- und mittelständischen Betrieb ist der allgemeine Fachkräftemangel inallen Branchen deutlich zu spüren. Die meisten Inhaber haben erkannt, dass sieselbst aktiv werden müssen und schalten Anzeigen in Zeitungen, Stellenportalenund bei der Arbeitsagentur. Allerdings fallen die Ergebnisse meist ernüchterndaus: Statt vieler Bewerbungen generieren diese Postings nur wenige Rückmeldungenvon Interessenten, die zudem häufig gar nicht zum eigenen Unternehmen passen.Das liegt vor allem am Wandel im Bewerbermarkt. Doch es gibt auch heute nochgenügend Fachkräfte. Sie befinden sich jedoch meist in einer festen Anstellungund sind damit nicht aktiv auf der Suche nach einer neuen Stelle. Mit demrichtigen Angebot ist es dennoch möglich, sie von einem Wechsel zu überzeugen.Warum dies heute allerdings nicht mehr mit der klassischen Stellenanzeigegelingt und warum die Mitarbeitergewinnung darum vor allem auf digitalem Wegstattfinden muss, erfahren Sie im Folgenden.Die Arbeitnehmer begegnen den immer gleichen AnzeigenViele Unternehmen haben bereits auf den entstandenen Bewerbermarkt reagiert undnutzen die Digitalisierung, um potenzielle Bewerber online anzusprechen. Ausgutem Grund: Weit über 90 Prozent der Arbeitnehmer im DACH-Raum haben einSmartphone und sind damit täglich im Netz unterwegs. Das hat jedoch dazugeführt, dass gerade die gut ausgebildeten Fachkräfte heute überall im Internetmit Stellenanzeigen konfrontiert werden. Dabei unterscheiden sich die Anzeigenallerdings optisch und inhaltlich kaum noch voneinander, ganz gleich, ob es sichum ein Großunternehmen oder um einen mittelständischen Betrieb handelt. Fastüberall wird mit flexiblen Arbeitszeiten, flachen Hierarchien oder fairerVergütung geworben. Dadurch verlieren diese Anzeigen nicht nur anIndividualität, die potenziell wechselbereiten Kandidaten haben sich auch andiese schiere Flut von immer gleich lautenden Stellenangeboten gewöhnt undnehmen diese kaum noch wahr. Qualifizierte Fachkräfte auf das eigene Unternehmen