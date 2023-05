Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mainz (ots) - Luca Arenz ist Fachplaner und der Geschäftsinhaber der ARCenergieGmbH. Gemeinsam mit seinem Team hat es sich der Bauphysiker zur Aufgabe gemacht,seine Kunden mit einer zertifizierten Energieberatung und der Planung desWärme-, Brand- und Schallschutzes dabei zu unterstützen, ihr Bauvorhaben zügigund rechtskonform umzusetzen. Wie Bauherren und Erstkäufer von klimafreundlichenNeubauten von den neuen staatlichen Fördermitteln profitieren können, verrät erin folgendem Beitrag.Der Neubau von Wohnungen und Gewerbeimmobilien ist besonders heute alles andereals eine günstige Angelegenheit. Richtig teuer kann es jedoch werden, wenn sichnachträglich herausstellt, dass das fertige Objekt gesetzliche Regelungen etwazum Schall- oder Wärmeschutz nicht einhält. Um Folgekosten zu vermeiden, istdaher eine genaue Beratung und Planung im Vorfeld mehr als empfehlenswert."Deutschland ist weltweit bekannt für seine engmaschigen Bauvorschriften.Allerdings hat dies auch eine positive Seite: So werden zum BeispielInvestitionen in klimafreundliche Gebäude besonders staatlich gefördert",erklärt Luca Arenz von der ARCenergie GmbH. "Bauherren und Erstkäufer können aufdiese Weise zu günstigen Krediten der KfW gelangen - gerade erst hat derGesetzgeber neue Fördermöglichkeiten in Kraft gesetzt, durch die sichklimafreundliche Bauausführungen besonders lohnen."Luca Arenz ist unter anderem Fachplaner für Niedrigenergiehäuser und unterstütztbereits seit 2015 Bauträger dabei, alle gesetzlichen Vorschriften schon in derBauplanung einzubeziehen. Dabei bietet der Experte einen Komplett-Service - seinbreit aufgestelltes Team deckt von der Energieberatung über Bauphysik und Statikbis zum Bodengutachten alle Teile des Bauprojektes ab, um eine zügige undkostengünstige Umsetzung zu gewährleisten. Er kennt die staatlichenFördermöglichkeiten für klimafreundliche Neubauten genau. Im Folgenden hat erdaher verraten, wie Bauherren und Erstkäufer von Gewerbeimmobilien, Wohngebäudenund Eigentumswohnungen von den neuen KfW-Krediten profitieren können.Der Bund belohnt klimafreundliche BauvorhabenDas Bundesverfassungsgericht hat bereits 2021 festgestellt, dass der Klimaschutzauch ein Gebot des Staates und dieser daher zu entsprechenden Maßnahmenverpflichtet ist. In Umsetzung dieser Vorgaben erlässt der Bund daher nicht nurimmer weiter gehende Vorschriften zum klimafreundlichen Bau, er gewährt imGegenzug auch einige Vergünstigungen für besonders energiearme Neubauprojekte.So sind seit dem 01.03.2023 neue KfW-Kredite, gefördert durch dasBundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen verfügbar und können