Deutschland wird erstes Partnerland der Tech-Konferenz "Web Summit" in Lissabon (FOTO)

Der Web Summit in Lissabon, Portugal (13. bis 16. November 2023) ist mit rund

70.000 Teilnehmenden eine der größten Tech-Konferenzen in Europa. Er zählt zu

den führenden Veranstaltungen für die IT- und Digital-Branche und bietet vor

allem der Start-up-Szene eine einzigartige Gelegenheit, sich zu präsentieren und

in direkten Kontakt mit hochkarätigen internationalen Investoren zu kommen. Mit

der Partnerlandbeteiligung Germany@Web Summit 2023 soll Deutschland mit seiner

vielfältigen, innovativen Start-up-Szene als Investitionsstandort präsentiert

und wichtige Themen wie Nachhaltigkeit durch Digitalisierung aufgegriffen

werden.





"Wir freuen uns, im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums die erstePartnerlandbeteiligung Deutschlands am Web Summit in Lissabon ausrichten zudürfen und den Digitalstandort Deutschland vor Ort zu präsentieren", sagt GeraldBöse, CEO der Koelnmesse. "Mit einem ansprechenden Rahmenprogramm und spannendenKeynotes machen wir die Partnerlandbeteiligung Germany@Web Summit 2023 zu etwasganz Besonderem", ergänzt Denis Steker, Geschäftsbereichsleiter Internationalder Koelnmesse.Anmeldungen interessierter Unternehmen empfängt Vanessa Schmitz, ProjektleiterinAuslandsmessebeteiligungen der Koelnmesse, per E-Mail (mailto:v.schmitz@koelnmesse.de ) oder Telefon (+ 49 221 821 3090).Anmeldeschluss ist der 25. Mai 2023 .Auf insgesamt 648 Quadratmetern rückt der Deutsche Pavillon unter dem Motto "TheGerman Park" vielfältige Themen und Unternehmen in den Mittelpunkt. Zu denThemen des Rahmenprogramms zählen Nachhaltigkeit durch Digitalisierung,Cybersecurity, Fachkräftemangel und Deutschland als Investitionsstandort.Darüber hinaus erwartet die teilnehmenden Unternehmen ein abwechslungsreichesBühnenprogramm mit Pitches, Panels und Keynotes an allen Veranstaltungstagensowie die politische Unterstützung der Partnerlandbeteiligung durch örtlicheDelegationen. Die Teilnahme ausstellender Unternehmen wird durch dasAuslandsmesseprogramm des Bundes unterstützt.Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier (https://websummit.com/)