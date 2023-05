BAADER BANK stuft Evonik auf 'Reduce'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Evonik nach Quartalszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analyst Konstantin Wiechert am Dienstag in einer erste Reaktion. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege zwar dank des starken März über der vorab deutlich gesunkenen Konsensschätzung. Doch eventuell müsse der Markt seine unbereinigten Jahresprognosen revidieren./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 07:55 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 19,40EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Konstantin Wiechert

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m