Kandao Meeting Ultra und Kandao Meeting Ultra Standard, revolutionärer 4K All-in-one-AI 360-Konferenzkameras jetzt erhältlich.

SHENZHEN, China, 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Kandao Technology, ein führender Anbieter von intelligenten hybriden Kollaborationslösungen, freut sich, bekannt geben zu können, dass Kandao Meeting Ultra und Kandao Meeting Ultra Standard jetzt zum Kauf erhältlich sind. Diese innovative 4K All-in-one AI 360-Konferenzkamera setzt einen neuen Standard für 360-Hybrid-Konferenzen. Kandao Meeting Ultra ist ein Konferenzsystem mit zwei Fischaugenkameras, die 4K-360-Ansichten auf der Oberseite aufnehmen und zusammenfügen, zwei 15,6-Zoll-IPS-Touchscreen-Displays, die auch als Bedienfeld dienen, einem 10-Watt-Hi-Fi-Lautsprecher und acht omnidirektionalen Mikrofonen. Externe Anschlüsse umfassen einen HDMI-Eingang, zwei HDMI-Ausgänge, einen Ethernet-Port, einen einzelner USB-C-Port und mehrere USB-A-Ports. Es handelt sich um eine vollständige, tragbare Konferenzlösung mit integriertem Android OS und KI-Algorithmus für automatisches Framing und Tracking. Kandao Meeting Ultra Standard wird gleichzeitig mit einer bildschirmlosen und noch kostengünstigeren Version veröffentlicht.

Warum eine 360-Grad-KI-Konferenzkamera?

Kandao Meeting Ultra und Ultra Standard verfügen beide über eine 360-Grad-Ansicht, so dass der gesamte Konferenzraum erfasst werden kann und alle Teilnehmer vor Ort bei hybriden Besprechungen gleichermaßen angezeigt werden. Sprechende Teilnehmer müssen sich nicht um eine einzige Webcam zusammendrücken. Sie können sich im Raum bewegen und werden dabei von einem hochmodernen Audio- und Video-KI-Algorithmus automatisch eingerahmt und fokussiert. Dieser enorme Schritt nach vorne hilft den Konferenz-Teilnehmern, eine nahtlose hybride Zusammenarbeit mit Hardware-Funktionen wie 8-Core-CPU, 4-Core-GPU und 6-Tops-NPU zu erreichen, die eine stabile Übertragung, präzise Erkennung von menschlichem Gesicht und Spracherkennung sowie Tracking mit geringer Latenz ermöglichen.

Wodurch zeichnen sich Kandao Meeting Ultra und Ultra Standard aus?

Um das Problem der Konferenzkamera in der Mitte des Tisches zu lösen, bei dem sich die Teilnehmer unnatürlich in Richtung TV oder Webcam vor dem Zimmer drehen, positioniert Kandao Meeting Ultra zwei FHD-Bildschirme direkt unter der Kamera. Dies schafft eine natürlichere Zusammenarbeit von Angesicht zu Angesicht, da die Besprechung direkt vor Ihnen angezeigt wird, während die Remote-Teilnehmer die Gesichter der lokalen Nutzer sehen. Die Nutzer haben sich an das Erlebnis einer einzelnen Webcam und Laptop gewöhnt, und wir haben dieses Erfahrung auf mehrere Teilnehmer in einem Meeting-Raum oder Konferenzraum ausgedehnt.