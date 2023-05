Klimaschutztag in Münster Vorreiterbetriebe zeigen, wie es geht / Klimaschutz-Unternehmen zu Gast bei der Provinzial

Münster (ots) - Beim diesjährigen Klimaschutztag des Verbands

Klimaschutz-Unternehmen und des Provinzial Konzerns kamen heute 300 Teilnehmende

zusammen, um sich über betrieblichen Klimaschutz auszutauschen. Unter dem Motto

"Nachhaltig wirtschaften - Zukunft sichern" sprachen Vertreter aus Politik,

Wirtschaft und Wissenschaft, wie die Transformation Richtung klimaneutraler

Wirtschaft gelingen kann. In vier Fachforen wurde über Wege zum klimaneutralen

Unternehmen, ESG - Fokus Lieferkettengesetz, Circular Hotspot und betriebliche

Klimatransformation - Mittelpunkt Mensch diskutiert.



In seiner Videobotschaft an die Teilnehmenden sagte Dr. Robert Habeck,

Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz: "Die Klimaschutz-Unternehmen sind

die Vorreiter, die Pioniere, die sich ambitionierten Klimazielen verschrieben

haben. Dass es ihnen nicht an Ideen, Mut und Innovationskraft mangelt, zeigt der

Klimaschutztag mit seinen zahlreichen Workshops und Vorträgen. Leuchttürme mit

Strahlkraft, das sind die Mitglieder der Klimaschutz-Unternehmen. Doch die

großen Herausforderungen, die die Klimaziele über alle Branchen hinweg mit sich

bringen, treffen alle. Teilweise hart, teilweise mit Dringlichkeit. Deswegen

muss es mehr Leuchttürme geben. Helfen Sie mit, dass der Kreis der

Klimaschutz-Unternehmen schneller größer wird."