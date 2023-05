Der Kampf um die besten Köpfe Die AO Consulting GmbH verrät die 5 neuesten Recruiting-Trends im Gesundheitssektor (FOTO)

Bruchsal (ots) - Admir Bahovic und Ovidiu Rieger sind die Gründer und

Geschäftsführer der AO Consulting GmbH, einer Agentur für Mitarbeitergewinnung

im Gesundheitswesen mit Sitz in Bruchsal. Mit ganzheitlichen Ansätzen und

digitalen Strategien generieren sie nicht nur qualifizierte Bewerber, sondern

machen ihre Kunden - darunter Dentallabore, Zahnarztpraxen, Facharztpraxen und

Kliniken - auch zum attraktiven Arbeitgeber in der Region. Hier erfahren Sie,

welche fünf Recruiting-Trends für den Gesundheitssektor Sie nicht verpassen

dürfen.



Der Fachkräftemangel im Gesundheitssektor spitzt sich weiter zu. In der Folge

wird auch der Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter immer anspruchsvoller.

Immer mehr Unternehmen haben Schwierigkeiten damit, geeignete Bewerber zu

finden. Auch nimmt die Suche nach passenden Kandidaten immer mehr Zeit in

Anspruch, weil die klassischen Methoden der Mitarbeitergewinnung in den meisten

Fällen nicht mehr funktionieren. "Immer mehr Unternehmen im Gesundheitswesen

haben mit Personalnot zu kämpfen", wissen auch Admir Bahovic und Ovidiu Rieger

von der AO Consulting GmbH. "Für Inhaber ist es daher wichtiger denn je, im

Recruiting neue Wege zu gehen. Es braucht sinnvolle Rekrutierungsstrategien wie

Social Recruiting, die dabei helfen, auch passive Kandidaten anzusprechen."