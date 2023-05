Schweden nutzt Cargo DXC-Technologie für Data-Driven Rail Logistics

STOCKHOLM, 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-Anbieter von Technologiedienstleistungen, hat heute die Verlängerung seines Vertrags mit dem schwedischen Eisenbahntransportunternehmen Green Cargo bekannt gegeben.

Im Rahmen der sechsjährigen Vertragsverlängerung wird DXC weiterhin die unternehmenskritischen Systeme von Green Cargo verwalten und die Cybersicherheit verbessern, während sich Green Cargo in eine agilere und flexiblere Organisation verwandelt. Zur Unterstützung der raschen digitalen Transformation von Green Cargo hin zu einem Cloud-first-Unternehmen, das datengesteuert und auf Innovation ausgerichtet ist, wird DXC Infrastruktur- und Anwendungsservices bereitstellen und das IT-Service-Management übernehmen.

„DXC ist ein strategischer Partner für Green Cargo und bringt jahrelanges, tiefgreifendes Branchen-Know-how mit, um uns dabei zu helfen, datengesteuert zu arbeiten, schneller zu innovieren und unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen", sagt Ingo Paas, CIO bei Green Cargo. „Durch die weitere Optimierung und Integration unserer bestehenden IT-Systeme mit den neuesten digitalen Technologien hilft uns DXC, die Prozesse in unserem gesamten intermodalen Geschäft zu modernisieren."

Green Cargo ist ein staatliches schwedisches Schienengüterverkehrsunternehmen, das jährlich mehr als 21 Millionen Tonnen Fracht befördert. Mit Unterstützung seiner Partner bedient Green Cargo rund 300 Standorte in den nordischen Ländern und liefert Waren in ganz Europa aus.

DXC ist seit fast neun Jahren ein strategischer Partner von Green Cargo. Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird DXC seine Rail Cargo Management Solution (RCMS) für die Nordic Transport Rail (NTR)-Gruppe von Green Cargo einführen. RCMS ist eine flexible bahnspezifische Standardsoftware, die auf Industriestandards aufbaut und eine Vielzahl von Anwendungen und Prozessen wie Flottenmanagement, Kapazitätsmanagement und Logistikmanagement verwaltet.

„Die Bahnindustrie wird durch digitale Technologien verändert. Im Mittelpunkt dieses Wandels stehen Daten, die es Bahnbetreibern ermöglichen, fundierte Entscheidungen über ihren Betrieb zu treffen und ihre Ziele in Bezug auf Effizienz, Kundenservice und Nachhaltigkeit zu erreichen", so Martin Björk, Managing Director Sweden bei DXC Technology. „Wir freuen uns, unseren Vertrag mit Green Cargo zu verlängern und ihm dabei zu helfen, die Technologien zu implementieren, die es benötigt, um Innovation und Wachstum weiter zu skalieren."

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit über öffentliche, private und hybride Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services im gesamten Enterprise Technology Stack geht, um ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung zu erreichen. Erfahren Sie auf DXC.com mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen Spitzenleistungen erbringen.

Über Green Cargo

Green Cargo ist ein nachhaltiger Logistikpartner und entscheidend für Handel und Industrie in Skandinavien. Mehr als 97 Prozent der Tonnenkilometer werden von elektrischen Zügen zurückgelegt, sodass die Klimabelastung gegen Null geht. An jedem Wochentag verkehren 400 Güterzüge, die täglich rund 9.000 Lkw ersetzen. Über sein Netz bedient er fast 300 Orte in Schweden, Norwegen und Dänemark und erreicht mit seinen Partnern ganz Europa. Green Cargo ist Eigentum des schwedischen Staates. Das Unternehmen beschäftigt 1 900 Mitarbeiter, befördert 21 Millionen Tonnen Fracht und erzielt einen Jahresumsatz von rund 4,5 Milliarden SEK (2022). greencargo.com

