Biden will nach G7-Gipfel Stopp in Papua-Neuguinea einlegen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Joe Biden wird als erster amtierender US-Präsident den pazifischen Inselstaat Papua-Neuguinea besuchen. Das teilte das Weiße Haus am Dienstag in Washington mit. Geplant sei, dass Biden nach dem G7-Gipfel, der vom 19. bis 21. Mai in Japan stattfindet, zunächst in Papua-Neuguinea Halt mache und danach zum Treffen des so genannten Quad-Bündnisses nach Australien weiterreise.

In Papua-Neuguinea wolle Biden Premierminister James Marape sowie andere Staats- und Regierungschefs pazifischer Inselstaaten treffen, teilte das Weiße Haus weiter mit.

Im Anschluss, am 24. Mai, wird Biden gemeinsam mit den Ministerpräsidenten Japans, Indiens und Australiens beim Treffen des Quad-Bündnisses erwartet. Die Sicherheitsallianz führender Demokratien im Indopazifik-Raum will den Einfluss Chinas in der Region zurückdrängen./trö/DP/nas