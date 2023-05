BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn ist der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG eigenen Angaben zufolge bei einem zentralen Knackpunkt im laufenden Tarifkonflikt entgegengekommen. Konkret geht es dabei um die Aufnahme des Mindestlohns in die Tariftabellen, wie der bundeseigene Konzern am Dienstag mitteilte. Die Warnstreik-Ankündigung der Gewerkschaft bezeichnete DB-Personalvorstand Martin Seiler in diesem Zusammenhang als "gänzlich überzogen und völlig unverhältnismäßig".

Rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der DB erhalten den Mindestlohn bislang nur über Zulagen, weil dieser in den vergangenen Jahren schneller gestiegen ist als die Tariftabellen. Die EVG möchte den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro nun in die Tabellen aufnehmen, bevor sie über weitere Tariferhöhungen verhandelt.