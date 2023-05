Was kann ich mir noch leisten? Interhyp-Studie zeigt, was die Deutschen über den Immobilienkauf denken

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Interhyp hat 2023 erneut mehr als 1.000 Käuferinnen und Käufer sowieImmobilieninteressentinnen und -interessenten zu ihrer Wahrnehmung desImmobilienmarktes befragt- Nur 37 Prozent der Befragten rechnen sich die monatlichen Kosten für eineFinanzierung aus- Bereitschaft, die eigene Lebensqualität für höhere Finanzierungsrateneinzuschränken, sinkt weiter- Jeder 3. angehende Immobilienkäufer hat sein Vorhaben hinausgeschoben oderverzögert- 1/3 der Befragten nutzten Erbe oder Schenkung für den Kauf- Über die Hälfte der Befragten schließt den Kauf von unsaniertenBestandsimmobilien mit hohem Energiebedarf ausDie Umbrüche am Immobilienmarkt verunsichern die Menschen nach wie vor. In deraktuellen Leistbarkeitsstudie der Interhyp Gruppe, Deutschlands größtemVermittler privater Baufinanzierungen, zeigt sich deutlich, in welchemSpannungsfeld die Menschen sich derzeit bewegen. Sie sind einerseits sehrkompromissbereit, was Lage und Ausstattung angeht, gleichzeitig wollen sie sichfür den Immobilienkauf nicht zu stark einschränken. Die Immobilienpreise werdenals weniger abschreckend und der Markt als weniger leergefegt empfunden, aberletztlich bleibt die Angst vor der hohen finanziellen Belastung - wobei ebendiese Angst häufig auf einem Bauchgefühl beruht. Denn ob sie sich eine Immobilieleisten können oder nicht, rechnen sich nur die Wenigsten wirklich aus. "DerMarkt ist herausfordernd, keine Frage, gleichzeitig bietet er den Menschen auchChancen. Um diese nutzen zu können, müssen sie sich aber intensiv mit einemImmobilienkauf befassen und das Projekt durchrechnen. Und genau das machen nachwie vor zu wenige Interessentinnen und Interessenten", sagt Jörg Utecht,Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe.Bauchgefühl statt FaktenKann ich mir eine Immobilie leisten oder nicht? Bei dieser Frage verlassen sichdie Immobiliensuchenden in Deutschland weiterhin auf ihr Bauchgefühl. Nur 37Prozent der Befragten haben sich die monatlichen Finanzierungskostenausgerechnet. Das sind vier Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. 54 Prozent derBefragten orientieren sich hingegen an den Immobilienpreisen in ihrer Region. 49Prozent nehmen ihr monatliches Einkommen als Grundlage für die Einschätzung und31 Prozent orientieren sich an den gestiegenen Kreditzinsen. "Das sind natürlichalles Faktoren, die eine wichtige Rolle bei der Finanzierung spielen.Gleichzeitig ist eine Finanzierung immer sehr individuell, daher sollte man sichnicht sofort vom Zinsniveau oder den Durchschnittspreisen abschrecken lassen",sagt Utecht.Kompromissbereit ja, aber Urlaub muss noch drin sein