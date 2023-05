PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den wichtigsten osteuropäischen Börsen hat sich am Dienstag der Prager Aktienmarkt der recht trüben Stimmung an den internationalen Handelsplätzen angeschlossen und leicht nachgegeben. Auch ansonsten hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Die Marktteilnehmer würden sich im Vorfeld der zur Wochenmitte anstehenden US-Inflationsdaten zurückhalten, hieß es. In Moskau wurde zudem anlässlich des Feiertags zum 78. Jahrestags des sowjetischen Siegs über Nazi-Deutschland nicht gehandelt.

Der Prager PX gab um 0,45 Prozent auf 1384,15 Punkte nach. Die Kursverluste ergaben sich dabei vor allem durch die Papiere von Philip Morris CR, die ex Dividende gehandelt wurden. Etwas Unterstützung lieferten dafür die Titel des Versorgers CEZ und des Versicherers VIG mit plus 0,1 beziehungsweise 0,8 Prozent.

In Budapest schloss der Bux mit plus 0,22 Prozent bei 46 741,15 Punkten und knüpfte damit an seine jüngsten Gewinne an. Anteile an der OTP Bank gaben um ein Prozent nach, während die Titel des Ölkonzerns Mol und des Pharmakonzerns Gedeon Richter um jeweils etwa ein Prozent zulegten.

Am Warschauer Aktienmarkt bewegten sich die Indizes nur wenig. Der Wig-20 gab um 0,11 Prozent auf 1919,92 Punkte nach. Der breit gefasste Wig legte um 0,08 Prozent auf 63 189,09 Zähler zu. Die vier umsatzstärksten Aktien waren PKN Orlen mit minus 0,8 Prozent, PZU mit plus 0,1 Prozent, Pekao Bank mit minus 0,1 Prozent und Allegro mit plus 0,9 Prozent./spa/ger/APA/la/he