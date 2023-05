Mladá Boleslav (ots) - > Skoda Auto hat im Auftrag des Volkswagen Konzerns den

internationalen Netzwerkgipfel ,Zusammenarbeit für eine bessere Zukunft'

organisiert



> Konzernverantwortliche und Führungskräfte der Halbleiterindustrie trafen sich

in Prag, um eine Kooperation zu formen und die Widerstandsfähigkeit der

Lieferkette zu verbessern





Skoda Auto hat im Auftrag der Volkswagen Gruppe den internationalenHalbleiter-Lieferketten-Gipfel am 4. Mai in Prag abgehalten. HochrangigeVertreter internationaler Unternehmen und Organisationen tauschten sich imLobkowicz-Palast des Prager Schlosses darüber aus, wie sich eine industrieweiteund überregionale Zusammenarbeit beim Halbleiterangebot umsetzen lässt.,Zusammenarbeit für eine bessere Zukunft'Der diesjährige Gipfel am 4. Mai 2023 im Prager Schloss stand unter dem Motto,Zusammenarbeit für eine bessere Zukunft'. Internationale Entscheidungsträgervon Chip- und Wafer-Herstellern und -Händlern, Tier-1-Zulieferer sowieEntwickler nahmen an dem Treffen teil, um vertiefende Diskussionen zu führen undneue Impulse zu setzen. Die Themen reichten vom Chip-Gesetz über dieNeuausrichtung von Lieferketten bis hin zur zukünftigen Rolle derAutomobilindustrie. Auf Gastgeberseite zählten auch die Einkaufsvorstände derKonzernmarken Skoda, Volkswagen, Porsche und Audi zu den Gesprächspartnern. IhreAnwesenheit unterstrich die Bedeutung der Veranstaltung aus Sicht der VolkswagenGruppe.Karsten Schnake, Vorstand für Beschaffung bei Skoda Auto und Leiter derCOMPASS-Task-Force: "Die vergangenen drei Jahre und insbesondere die vergangenenzwölf Monate haben uns gezeigt, dass ganzheitliches Denken ein Muss ist und diegroßen Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam bewältigt werden müssen. Diesist der einzige Weg, eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft zu sichern. Einewiderstandsfähige Wirtschaft ist ein entscheidender Faktor - und bedarfHalbleiter als Innovationstreiber. Unser Gipfel bietet Entscheidungsträgernentlang der gesamten Lieferkette eine einzigartige Plattform, um miteinander zuinteragieren und wichtiges Networking zu betreiben."Kleine Komponente - wichtige BedeutungHalbleiter besitzen für die Automobilindustrie eine entscheidende Bedeutung. Siesind für die Serienproduktion ebenso essenziell wie für die Einführung neuerProdukte und dienen als Innovationstreiber. Die COVID-19-Pandemie löste eineHalbleiterknappheit aus, Lockdowns und die damit verbundene Belastung desTransportnetzes verschärften die Situation zusätzlich. Um diese Problematik zulösen, hat die Volkswagen Gruppe Anfang 2022 eine marken- undbereichsübergreifende Task Force namens COMPASS (Cross Operational ManagementParts & Supply Security) aufgestellt.Industrieweiter und überregionaler AnsatzKarsten Schnake wies die Gipfelteilnehmer in einer Keynote-Rede auf dieBedeutung einer branchenübergreifenden Zusammenarbeit hin, die eine besserePlanbarkeit ermöglicht. In einem weiteren Vortrag sprach Thomas Reibe über,Herausforderungen und Erfolge des europäischen Chip-Gesetzes'. DerSenior-Experte der Abteilung DG Connect bei der Europäischen Kommissionunterstrich dabei ebenfalls die Wichtigkeit der überregionalen Zusammenarbeitfür eine höhere Resilienz der Lieferketten. Nils Wollny, Vorstandsvorsitzenderund Mitbegründer des Start-ups Holoride, referierte zum Thema,Start-Up-Kooperation für die Abbildung einer neuen Realität'. Abseits derGesprächsrunden konnten die Gäste das Virtual-Reality-Headset von Holoride imRahmen einer virtuellen Probefahrt mit dem rein elektrischen Skoda Enyaq iVselbst erleben - es überträgt die Echtzeitbewegungen des Fahrzeugs in einSpielerlebnis.