Das Narrativ der optimistischen Wall Street geht so: die Fed wird bald die Zinsen senken, weil die Inflation ganz schnell fallen wird - aber die Wirtschaft wird dennoch nicht in eine Rezession fallen, weswegen die hohen Bewertungen schon irgendwie berechtigt seien. Morgen kommen die frischen Daten zur Inflation in den USA (CPI) - sollten diese höher als erwartet ausfallen, geriete das Narrativ der Wall Street heftig ins Wanken! Heute wieder Schwäche bei den US-Regionalbanken, dazu Rezessions-Sorgen nach den miserbalen Import-Daten aus China, daher leichte Verluste bei den US-Indizes. Die große Krisen-Baustelle der nächsten Monate dürften Gewerbeimmobilien werden nach dem starken Anstieg der Zinsen: in Schweden droht der größte Vermieter von Gewerbeimmobilien zu kippen..

Hinweise aus Video: