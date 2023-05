Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der Rücklauf von 16297 nach 11807 lässt sich als vollständiger Abwärtsimpuls (orangene 1=14914, orangene 2=15739, orangene 3=12432, orangene 4=13562 als Triangle, orangene 5=11807) fertig zählen und kann wegen der grauen 0-b-Linie aus dem Tageschart auch kaum noch korrektiv interpretiert werden. Damit dürfte die blaue C der lila 2 beendet worden sein und sich der DAX in der impulsiven lila 3 befinden.Unterhalb 16297 bleibt die alternative Zählweise mit einer laufenden lila Alt: 4 bzw. blauen 2/B möglich.Die kurze lila 2=11807 wurde als überschiessendes Flat (blaue A=8612, blaue B=16297, blaue C=11807) beendet. Der Zielbereich der impulsiven lila 3 bisher 16009 liegt zwischen 16297 und 25634.Der Start der lila 3 lässt sich mehrdeutig impulsiv zählen:Lila 1=12701, lila 2=12543, lila 3=14677 (blaue i=13444, blaue ii=13020, blaue iii=14583, blaue iv=14192, blaue v=14677), lila 4=13694, lila 5 bisher 15923 (rote I=15708 mit blauer i=14161, blauer ii=13821, blauer iii=15271, blauer iv=14902, blauer v=15708 als angedeutetes EDT, rote II=14460 unterhalb 38er RT 14939 – violette Fibos).Die rote III (bisher 16009; blaue i=15303, blaue ii=14801 – unterhalb 38er RT 14981, blaue iii=16009 oberhalb 100er Ziel 15645, unterhalb 161er Ziel 16166 – orangene Fibos, blaue iv bisher 15658 unterhalb 23er Ziel 15724, vermutlich laufende blaue v bisher 16005) der lila 5 ist oberhalb der 100er Ausdehnung (derzeit bei 16473) und eventuell sogar oberhalb der 161er Ausdehnung (derzeit bei 17715 - blaue Fibos) zu erwarten. Der Zielbereich einer kurzen blauen v liegt zwischen 16009 und 16384 (braune Fibos); der Zielbereich einer gedehnten blauen v beginnt bei 17022. Das Mindestziel der roten III liegt derzeit bei 16093. Die lila 5 kann direkt in den Zielbereich der lila 3 vordringen (blauer Pfad).