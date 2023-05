Die Serveur Group, die Gründungsaktionärin von Artprice by Artmarket, ist mit 45,78% der Stimmrechte immer noch die mit Abstand größte Anteilseignerin (Familie Ehrmann nicht mitgerechnet). Die Serveur Group ist seit 1987 einer der führenden europäischen Pioniere in den Bereichen Internet, Computergrafik, Mustererkennung und professionelle Datenbanken (siehe TIME Magazine 2001) und verfügt daher über eine tief verwurzelte und hochentwickelte digitale und wissenschaftliche Kultur.

PARIS, 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Der Einsatz der algorithmischen KI von Artprice by Artmarket über das firmeneigene Intuitive Artmarket ist ein Werkzeug, das hochgradig relevante und personalisierte Empfehlungen generieren kann und es den Nutzern ermöglicht, bei der Entdeckung von Kunst und des Kunstmarktes unendlich weiter zu gehen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2072231/Abodeofchaos.jpg

Copyright Thierry Ehrmann - mit freundlicher Genehmigung von La Demeure du Chaos / Abodeofchaos - Organ Museum of Contemporary Art

Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben Artprice by Artmarket.com und die Serveur Group Tausende von immer leistungsfähigeren und relevanteren eigenen Algorithmen entwickelt, die die Implementierung ihrer eigenen KI unter strikter Einhaltung der bestehenden Vorschriften, insbesondere der Vorschriften in Bezug auf personenbezogene Daten und geistiges Eigentum, ermöglichen.

Diese Entwicklung wurde durch die Übernahme innovativer Unternehmen durch die Serveur Group und später durch Artprice ermöglicht. So zum Beispiel Xylogic, ein Schweizer Unternehmen, das seit 1999 ausschließlich aus renommierten Wissenschaftlern (vom CERN, der WHO, usw.) besteht. Im Rückblick war dieser Schritt (und andere) deutlich seiner Zeit voraus und er schuf die Grundlage für unseren Schritt In Richtung hin zum Einsatz von künstlicher Intelligenz, um die Transparenz und Dynamik des Kunstmarktes zu verbessern.

Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass Artprice by Artmarket zweimal in Folge (ein seltenes Ereignis für Unternehmen, die an einem regulierten Markt notiert sind) mit dem von der Banque Publique d'Investissement (bpifrance) verliehenen, vom Staat Frankreich geförderten Label „Innovative Company" ausgezeichnet wurde, das strengen Zulassungsvoraussetzungen unterliegt.

Hinsichtlich des derzeitigen rechtlichen Rahmens stellen wir fest, dass das vorgeschlagene europäische Gesetz über künstliche Intelligenz (AI Act) und alle bestehenden Gesetze zum geistigen Eigentum, abgesehen von den Rechtsvorschriften zur allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR), das vorgeschlagene europäische Gesetz über künstliche Intelligenz (EU-AI-Gesetz) und alle bestehenden Gesetze zum geistigen Eigentum dazu führen wird, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz in Europa (und wahrscheinlich bald auch im Rest der Welt) vielen Einschränkungen unterworfen sein wird.