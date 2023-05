Selenskyj unterstreicht Bedeutung von Europatag

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Dienstag die Bedeutung des Europatags hervorgehoben, der am 9. Mai begangen wird. Während in Russland am selben Tag landesweit der Sieg über Nazi-Deutschland mit Paraden und diversen Veranstaltungen gefeiert wurde, ging Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache auf den aus seiner Sicht wichtigeren Europatag ein. "Heute, am 9. Mai, feiern wir gemeinsam mit dem gesamten freien Europa den Europatag, um eine Errungenschaft zu würdigen, die ohne den Sieg über den Nationalsozialismus nicht möglich gewesen wäre", sagte er.

Am 9. Mai wird an die Erklärung des französischen Außenminister Robert Schuman im Jahr 1950 zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl erinnert, aus der die spätere Europäische Union hervorging. Seit 1985 wird dieser Tag europaweit mit Feiern und Festlichkeiten begangen.

"Wir hätten kein so geeintes Europa - ein Europa ohne Aggression und Revanchismus, ein Europa, das verschiedene Kulturen respektiert, das Streitigkeiten ausschließlich auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit löst und das stolz auf die Vielfalt auf unserem Kontinent ist", sagte Selenskyj weiter.

Selenskyj verband gedanklich den Tag des Gedenkens und des Sieges über den Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg am 8. Mai mit dem danach folgenden Europatag: "Europa als wahr gewordener Traum von einem friedlichen Kontinent." Und es sei nur eine Frage der Zeit, bis auch die Ukraine in der Lage sei, einen nachhaltigen und gerechten Frieden für diesen Teil Europas wiederherzustellen./cha/DP/he