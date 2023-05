Der Sonderausschuss des Aufsichtsrats von Liminal Biosciences beauftragt einen unabhängigen Finanzberater als Reaktion auf ein unaufgefordertes, unverbindliches Transaktionsangebot

Laval, Qc und Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Liminal BioSciences Inc.

(NASDAQ: LMNL) ("Liminal BioSciences" oder das "Unternehmen") bestätigt erneut,

dass der Vorstand des Unternehmens bereits einen Sonderausschuss der

unabhängigen Mitglieder des Aufsichtsrats des Unternehmens (der

"Sonderausschuss") in Bezug auf das zuvor angekündigte unaufgeforderte und

unverbindliche Angebot von Structured Alpha LP ("SALP") zum Erwerb aller

ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens, die SALP derzeit

nicht besitzt, für 7,50 US-Dollar in bar pro Stammaktie (das "Angebot")

etabliert hat. Der Sonderausschuss hat BMO Capital Markets als unabhängigen

Finanzberater beauftragt, eine formelle Bewertung der Stammaktien des

Unternehmens gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von

Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen - vorzunehmen.



Der Sonderausschuss wird den Vorschlag und alle realisierbaren Alternativen, die

dem Unternehmen zur Verfügung stehen könnten, prüfen. Zu den Transaktionen, die

Gegenstand des Vorschlags sind, hat der Sonderausschuss derzeit keine

Entscheidungen oder Empfehlungen abgegeben. Die Anteilsinhaber müssen zu diesem

Zeitpunkt keine Maßnahmen in Bezug auf das Angebot ergreifen.