OKX launcht die globale Marken-Kampagne „Das System muss neu geschrieben werden"

NEW YORK, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- OKX, die führende selbstverwaltete Web3-Wallet-App und Partner des Tribeca Film Festivals, hat heute seine neue globale Markenkampagne mit dem Titel "The System Needs a Rewrite" (Das System muss neu geschrieben werden) gelauncht. Die Kampagne stellt den Status quo infrage und setzt sich für einen Paradigmenwechsel ein, bei der die selbstverwaltete Web3-Technologie existierende fehlerhafte und ineffiziente Systeme ersetzt.

Mit der Kampagne will OKX seine derzeitige Basis von Web3 Nutzern und Nutzerinnen und sein wachsendes Web3-Ökosystem erweitern, einschließlich der OKX Wallet, seiner dezentralen Börse (DEX), dem NFT-Marktplatz, Web3 Earn und mehr. Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit BBDO New York, der Kreativagentur von OKX, entwickelt und wird weltweit digital, im Printformat und als Außenwerbung geteilt.