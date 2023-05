Ascent Aerospace und True Position Robotics arbeiten auf der Automate 2023 zusammen

MACOMB, Michigan, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Ascent Aerospace, ein führender Anbieter von Werkzeugsystemen für Luft- und Raumfahrt, freut sich, auf der kommenden Automate 2023 in Detroit, MI, seine Partnerschaft mit True Position Robotics (TPR) bekannt zu geben. Die Messe findet vom 22.-25. Mai statt und bringt die weltweit führenden Anbieter und Käufer von Robotik und Automatisierung zusammen.

TPR ist ein führender Anbieter von hochpräziser Robotermesstechnik und End of Arm Tooling (EOAT) Technologie. Am Stand von Ascent Aerospace auf der Automate wird TPR seine Spitzentechnologie vorstellen und damit seine Fähigkeit unter Beweis stellen, seinen Kunden hochwertige Dienstleistungen mit Mehrwert zu liefern. Die TPR-Technologie in Verbindung mit den fortschrittlichen Integrationsfähigkeiten von Ascent erweist sich als eine leistungsstarke Lösung für automatisierte Flugzeugmontageanwendungen. Erfahrene Ingenieure beider Teams werden vor Ort sein, um die hochmodernen Fertigungskapazitäten und die automatisierte Montagetechnik dieses Systems zu erläutern.