SAS investiert 1 Milliarde Dollar in KI-gestützte Branchenlösungen

Mehrjährige Investitionen werden Cloud-First-Lösungen in zahlreichen Branchen vorantreiben

ORLANDO, Florida, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- SAS INNOVATE -- SAS, der Marktführer im Bereich Analytik, wird in den nächsten drei Jahren 1 Milliarde Dollar investieren, um fortschrittliche Analytiklösungen weiterzuentwickeln, die auf die besonderen Bedürfnisse bestimmter Branchen zugeschnitten sind. Im Bankwesen, bei Behörden, Versicherungen, im Gesundheitswesen, im Einzelhandel, in der Fertigung, im Energiesektor und in anderen Bereichen wird SAS auf seiner jahrzehntelangen Konzentration auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für die Herausforderungen der Branche aufbauen. Dieses Engagement der Branche und die schnelle Wertschöpfung, die diese Lösungen bieten, sind wichtige Unterscheidungsmerkmale von SAS.