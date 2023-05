Eon erwartet oberes Ende der Prognosespannen - Ergebnissprung zum Jahresauftakt

ESSEN (dpa-AFX) - Ein Ergebnissprung im ersten Quartal lässt den Eon -Vorstand etwas optimistischer auf das Gesamtjahr blicken. Aktuell erwarte er, das obere Ende der Prognosespanne für das bereinigte operative Ergebnis, den bereinigten Konzernüberschuss und das Ergebnis je Aktie zu erreichen, teilte der Energieversorger am Mittwoch in Essen bei der Vorlage der Quartalszahlen mit. Finanzchef Marc Spieker rechnet aber mit weiter schwankenden Einflüssen auf das Geschäft. Die Prognose berücksichtige im Vergleich zum aktuellen Marktumfeld deshalb auch die Möglichkeit einer erneuten Verschlechterung im weiteren Jahresverlauf, sagte er laut Mitteilung. In den ersten drei Monaten des Jahres profitierte Eon unter anderem von den an seine Kunden weitergegebenen höheren Strompreise.

Das um nicht-operative Effekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) stieg im ersten Quartal um 30 Prozent auf knapp 2,72 Milliarden Euro und damit stärker als von Analysten erwartet. Im Gesamtjahr peilt Eon hier eine Spanne von 7,8 bis 8 Milliarden Euro an./lew/mis

