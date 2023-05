Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten auf US-Konjunkturdaten. Die Regierung veröffentlicht am Nachmittag neue Inflationsdaten. Von der Entwicklung hängt der kurzfristige Kurs der amerikanischen Notenbank Federal Reserve mit ab.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0970 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0959 Dollar festgesetzt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer