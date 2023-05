American West Metals (ASX: AW1; FRA: R84; OTCQB: AWMLF) hat mit fünf weiteren Rückspülbohrlöchern (Reverse-Circulation, RC) in der Zone 4100N dicke Abschnitte von Kupfersulfiden durchschnitten. Das teilt das Unternehmen mit, nachdem erst vergangene Woche über die ersten vier erfolgreichen Bohrungen berichtet wurde. Damit haben neun von neun Löchern die erwartete, flachliegende Mineralisierung nahe der Oberfläche durchteuft! Die Analysen stehen noch aus, American West plant aber mindestens zehn bis 12 weitere Bohrungen auf der Zone 4100N bevor es sich anderen Zielen auf dem Storm-Projekt zuwendet.

Die visuellen Ergebnisse der jüngsten Bohrungen lauten: 16,7 m mit stark sichtbaren Kupfersulfiden ab 42,7 m in SR23-05; 15,2 m mit stark sichtbaren Kupfersulfiden ab 54,9 m in SR23-06; 13,7 m mit stark sichtbaren Kupfersulfiden ab 48,8 m in SR23-07; 13,7 m mit stark sichtbaren Kupfersulfiden ab 68,6 m in SR23-08 und 32 m mit stark sichtbaren Kupfersulfiden ab 56,4 m in SR23-09. Die Bohrungen bestätigen eine umfangreiche oberflächennahe Kupfermineralisierung inzwischen auf einer Streichlänge von 1.000 m!

Das laufende Bohrprogramm auf 4100N zielt auf eine erste Ressourcenschätzung im Herbst dieses Jahres ab. Die elektromagnetische Moving-Loop-Untersuchung (MLEM) in der Zone 4100N steht kurz vor dem Abschluss, wobei neue, starke Leiter für Bohrungen identifiziert wurden. Die Moving-Loop-EM deutet auf einen hoch leitfähigen Korridor durch die zentrale Zone 4100N hin. Bei dieser Besonderheit handelt es sich wahrscheinlich um eine stark aufgeladene Zone mit Kupfermineralisierung, da in historischen Bohrlöchern in dieser leitfähigen Zone Proben mit über 30% (!) Kupfer entnommen wurden. American West kündigt an, gezielt in dieser Zone zu bohren.

Dave O'Neill, Managing Director von American West Metals, kommentierte: „Die Bohrungen in der Zone 4100N schreiten zügig voran und liefern weiterhin hervorragende Ergebnisse. Neun von neun Bohrlöchern haben bedeutende Abschnitte mit sichtbaren Kupfersulfiden geliefert. Die Bohrungen bestätigen unsere Annahmen, dass die Mineralisierung in der Zone 4100N seitlich ausgedehnt ist und flach liegt.“

Abbildung 1: Draufsicht auf die Zone 4100N, die den interpretierten Fußabdruck der Kupfermineralisierung (durch Bohrungen definiert) einschließlich historischer und aktueller Bohrungen.

Parallel zu den Bohrungen wurden die Bodengravitationsuntersuchung zur Identifizierung von Bohrzielen im tieferen sedimentären Kupfersystem bei Storm abgeschlossen. Die Daten müssen vor einer geplanten Diamantbohrung noch ausgewertet werden.

Inzwischen konzentriert sich die geophysikalischen Messungen auf das 40 Kilometer von Storm entfernte Ziel Tempest, das eine 250 m lange Kupferanomalie an der Oberfläche beherbergt. Dort sollen die EM-Crews eine elektromagnetische Moving-Loop-Untersuchung (MLEM) beginnen.

Fazit: American West legt mit seinen aktuellen Bohrungen die Grundlage für eine Maiden Resource einschließlich einer für Herbst geplanten Scoping Studie zur Möglichkeit einer einfachen Aufbereitung und Direktverschiffung von Erzkonzentrat. Wir haben darauf hingewiesen, dass Storm zum „Company Maker“ für American West werden könnte. Dabei deckt Storm mit seinen Bohrungen bisher gerade einmal 0,01% der 4.000 km² großen Projektlizenz ab. Die geophysikalischen Untersuchungen auf dem 40 Kilometer entfernten Tempest-Ziel sind auch deshalb wichtig, weil sie eine bessere Vorstellung von der Dimension der Kupfer-Opportunity auf dem Projekt liefern könnten.

Detaillierte Einblicke in das Kupferprojekt Storm gibt Managing Director O’Neill auch im aktuellen Goldinvest.de-Deep Dive:



https://goldinvest.de/videos/video/1197-goldinvest-deep-dive-mit-ameri ...

