Golden Tag meldet Notierung an der Börse Frankfurt

Toronto, Ontario, 9. Mai 2023 / IRW-Press / – Golden Tag Resources Ltd. („Golden Tag“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: GOG) (OTCQB: GTAGF) freut sich, die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse („FWB“) unter dem Handelssymbol „GTD“ bekannt zu geben. Die Stammaktien des Unternehmens notieren auch weiterhin an der TSX Venture Exchange (TSXV) in Kanada und am OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten. Die Frankfurter Börse ist eine der führenden Börsen der Welt und die aktivste in Deutschland.

Greg McKenzie, President und CEO, sagt dazu: „Gleichzeitig mit dem Wachstum unserer Vermögensbasis verzeichnen wir einen Zuwachs an europäischen Anlegern. Europa ist ein Markt, in dem Silber traditionell stark nachgefragt wird. Die Börsennotierung in Frankfurt bietet uns einen Weg zu neuen europäischen Investoren und erhöht zugleich unsere Liquidität und den Handel in Europa. Wir freuen uns darauf, unsere derzeitigen und zukünftigen europäischen Aktionäre in den kommenden Monaten zu treffen.“

Die Frankfurter Wertpapierbörse ist einer der weltweit größten internationalen Handelsplätze für Wertpapiere. Die von der Deutschen Börse AG betriebene FWB ist die größte der sieben deutschen Börsen und ist für rund 90 Prozent aller in Deutschland gehandelten Wertpapiere verantwortlich. Die FWB bietet fortschrittliche elektronische Handels-, Abwicklungs- und Informationssysteme und ermöglicht den grenzüberschreitenden Handel für internationale Investoren.

Über Golden Tag Resources

Golden Tag Resources Ltd. ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen mit Sitz in Toronto (Kanada). Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung am Projekt San Diego im mexikanischen Durango, die Gegenstand einer NSR von 2 % ist. Das Konzessionsgebiet San Diego zählt zu den größten unerschlossenen Silberprojekten in Mexiko und befindet sich innerhalb des ertragreichen Bergbaureviers Velardeña. Velardeña ist Standort mehrerer Minen, aus denen seit über 100 Jahren Silber, Zink, Blei und Gold gefördert wird. Weitere Informationen über das Konzessionsgebiet San Diego finden Sie auf unserer Website unter www.goldentag.ca.