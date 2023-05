Den letzten markanten Höhepunkt markierte der Euro zum Pfund bei 0,9278 GBP im September 2022, von da an hat sich untergeordnet ein Abwärtstrend eingestellt und drückte die Notierung im Schnitt auf 0,8800 GBP abwärts. Seit Anfang dieses Jahres verharrte das Paar um diese Marke herum, brach allerdings in der letzten Woche darunter aus und setzte sogleich unter den EMA 200 bei 0,8733 GBP zurück. Im Dienstagshandel kam es sogar zu einem Bruch eines seit März 2022 bestehenden Aufwärtstrends, womit sich die Annahme weiterer Verluste aufdrängt, zudem wird ein Verkaufssignal durch eine SKS-Formation zusätzlich untermauert.

Schlusskurse mindestens unterhalb der Marke von 0,8710 GBP würden auf eine Fortsetzung des Verkaufssignals in Richtung 0,8662 und darunter in den Bereich von 0,8620 GBP hinweisen. Entsprechend gut könnte ein solches Szenario für den Aufbau von Short-Positionen genutzt werden. Sollte aber doch noch zum Ende dieser Handelswoche ein Kurssprung mindestens über 0,8755 GBP gelingen, könnte die Seitwärtsphase der letzten Wochen weiter verfolgt werden. In der Summe könnte dann ein Anstieg an 0,8873 GBP bevorstehen.

EUR/GBP (Tageschart in GBP) Tendenz: