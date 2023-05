Zu gut für fallende, zu schlecht für steigende Aktienkurse

Am Donnerstag vergangener Woche wurde dann gemeldet, dass auch der Außenhandel schwächelte. Die Exporte gingen um 5,2 % zurück (Erwartung: -2,4 %).

Nicht minder enttäuschend waren die vorgestrigen Produktionsdaten. Der Output von Industrie, Bau und Energieversorgern lag demnach zusammen um 3,4 % unter dem des Vormonats, statt eines erwarteten Rückgangs von „nur“ 1,3 %.

Besonders stark enttäuschte der Auftragseingang. Denn das Neugeschäft der deutschen Industrie ist im März mit einem Minus von sagenhaften 10,7 % (!) zum Vormonat so stark eingebrochen wie seit der Hochphase der Corona-Krise vor 3 Jahren nicht mehr. Ökonomen hatten „nur“ mit einem Rückgang um 2,2 % gerechnet.

Vor diesem Hintergrund ist es fast schon ein wenig überraschend, dass die Wirtschaft in Deutschland im 1. Quartal 2023 laut Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) lediglich stagnierte, statt in eine Rezession zu rutschen (siehe „Rutscht die Wirtschaft im zweiten Halbjahr in eine Rezession?“). Doch trotz des schwachen März – betrachtet man das 1. Quartal 2023, so war der Auftragseingang immerhin noch um 0,2 % und die Produktion sogar um 2,5 % höher als im 4. Quartal des Vorjahres.

Der schwache Auftragseingang ist das Hauptproblem

Dennoch ist insbesondere der schwache Auftragseingang ein Problem, das es genau zu beobachten gilt. Denn hier liegt schon seit 2021 ein Abwärtstrend vor. Und laut den Experten der Deka ist der Index der Auftragseingänge erstmals seit Juni 2020 unter den Produktionsindex gerutscht, womit der Auftragsbestand schmilzt. Auf Letzteren hat sich die deutsche Wirtschaft zuletzt gestützt. Doch wenn der Auftragsbestand irgendwann abgearbeitet ist, ohne dass ausreichend neue Aufträge hereinkommen, dürften einige Bänder stillstehen, mit entsprechenden Konsequenzen für die Mitarbeiter und die Wirtschaft.