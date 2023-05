Rockwell Automation und Tabreed kooperieren, um Nachhaltigkeit und Effizienz durch integrierte Anlagenkühlung zu steigern

DÜSSELDORF, Deutschland, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für Industrieautomatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass es seine Partnerschaft mit Tabreed erweitert hat, um Technologie- und Lifecycle-Support-Services für sein Command and Dispatch Center für eine große Fernkühlungsanwendung in Abu Dhabi, UAE, zu liefern. Die Zusammenarbeit wird Tabreed dabei helfen, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und auf dem aktuellen Markt eine beständige Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen.

Tabreed ist ein Pionier in der Fernkühlung in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sowie in dem gesamten Golf-Kooperationsrat (GCC) und hat als Partner an bedeutenden Projekten mitgewirkt, die entscheidend für die Entwicklung der Infrastruktur waren und darüber hinaus Maßstäbe für die Branche gesetzt haben. Fernkühlung ist hocheffizient sowie kostengünstig und ermöglicht Kosteneinsparungen bei Betrieb und Wartung von Gebäuden sowie einen geringeren Energieverbrauch bei gleichzeitiger effizienter Erfüllung der Kühlanforderungen. Mit einem längeren Lebenszyklus und langfristigen Serviceverträgen bietet Fernkühlung den Kunden Skalierungsvorteile und gleichzeitig eine sauberere und umweltfreundlichere Lösung.

Tabreed ist bestrebt, durch digitale Transformation und die Integration von KI-basierten Abläufen, Effizienz und nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen ein Projekt zur Bereitstellung branchenführender Lösungen in Angriff genommen, das mit der Maximierung des bestehenden Anlagenbetriebs beginnt. Dieser Auftrag für ein zentrales Command and Dispatch Center integriert fünf Fernkühlanlagen in einen zentralen Kontrollraum auf Saadiyat Island, Abu Dhabi, VAE. Sobald dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen ist, will Tabreed mehr als 50 seiner anderen Anlagen in den VAE in diesen Kontrollraum integrieren und eine Infrastruktur einrichten, um sein Connected Enterprise zum Leben zu erwecken.