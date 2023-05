Osisko Development berichtet Ergebnisse des ersten Quartals 2023

Montreal, Québec, 9. Mai 2023 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developm ... ) freut sich, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2023 ("Q1 2023") bekannt zu geben.

Q1 2023 HÖHEPUNKTE

Betriebliche und finanzielle Aktualisierungen:

- Das Unternehmen verkaufte 1.503 Unzen Gold und erzielte im Quartal Einnahmen in Höhe von etwa 3,5 Millionen $, die in erster Linie aus dem Betrieb des Goldprojekts San Antonio (San Antonio") stammten, das mittels Haufenlaugung verarbeitet wird (1.202 Unzen Gold wurden von San Antonio verkauft).

- Am 24. Februar 2023 meldete das Unternehmen die Ausgabe von 10.000 Stammaktien des Unternehmens in Übereinstimmung mit den Bedingungen eines Beteiligungsabkommens vom 10. Juni 2022 mit der Williams Lake First Nation (siehe Pressemitteilung vom 5. Juli 2022), das sich auf das Goldprojekt Cariboo bezieht.

- Am 2. März 2023 schloss das Unternehmen ein öffentliches Kaufangebot von insgesamt 7.841.850 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 6,60 $ pro Einheit ab und erzielte damit einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 51,8 Millionen $, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant auf den Kauf von Stammaktien des Unternehmens.

- Am 14. März 2023 gab das Unternehmen eine vorgeschlagene Senkung des Ausübungspreises für die im Jahr 2022 in Verbindung mit vermittelten (Abschluss am 2. März 2022) und nicht vermittelten Privatplatzierungen (Abschluss in Tranchen am 4. März 2022, 29. März 2022 und 21. April 2022) ausgegebenen Stammaktien-Warrants bekannt. Weitere Einzelheiten sind der Pressemitteilung vom 14. März 2023 zu entnehmen. Die Änderung der Warrants wurde am 17. März 2023 abgeschlossen.

- Zum 31. März 2023 verfügte das Unternehmen über rund 122,2 Mio. $ an Barmitteln.

Tintic-Projekt - Utah, U.S.A. (100%-Besitz)

- Etwa 68 % der 1.390 Meter ("m") (bzw. 4.550 Fuß ("ft")) des Portals und der unterirdischen Abstiegsrampe der Testmine Trixie ("Trixie") sind bis zum 31. März 2023 fertiggestellt worden.) Das Unternehmen rechnet mit der Fertigstellung der Abstiegsrampe zur 625er-Hauptsohle bis zum dritten Quartal 2023.

- Ziel ist es, die Verarbeitungskapazität auf 500 Kurztonnen pro Tag zu erhöhen, vorbehaltlich des Abschlusses der erforderlichen Upgrades der Minen- und Mühleninfrastruktur.

- Wie bereits bekannt gegeben, wurden bestimmte Testabbauaktivitäten bei Trixie im Dezember 2022 vorübergehend eingestellt, um die Infrastruktur der Mine und der Mühle zu modernisieren.

- Am 17. Januar 2023 meldete das Unternehmen eine erste Mineralressource ("MRE") für die Untertagelagerstätte Trixie ("Trixie MRE") gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"). Am 31. Januar 2023 reichte das Unternehmen einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 in Bezug auf die Lagerstätte Trixie MRE ein. Weitere Informationen zu Trixie und Trixie MRE finden Sie unter Technische Berichte.

- Für das Jahr 2023 sind etwa 5.000 m (16.404 ft.) an Untertagebohrungen geplant, wobei der Schwerpunkt auf Infill- und Explorationsbohrungen auf der bestehenden Lagerstätte Trixie liegt. Während des Quartals setzte das Unternehmen die unterirdischen Explorations- und Abgrenzungsaktivitäten auf der Lagerstätte Trixie mit zwei unterirdischen Diamantbohrgeräten fort. Während des Quartals wurden in 25 Bohrlöchern insgesamt 2.334 m (7.657 ft.) gebohrt, wobei die Untersuchungsergebnisse für diese Bohrlöcher noch ausstehen.

- Das Unternehmen wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 eine regionale Oberflächen-Diamantbohrkampagne von etwa 3.000 m (9.842 ft.) auf dem breiteren Grundstück des Projekts Tintic beginnen, die sich auf hochrangige Edel- und Basismetallziele konzentriert, einschließlich des Beginns eines Tiefbohrprogramms, um das Kupfer-Gold-Porphyr-Potenzial anzupeilen.

Cariboo-Goldprojekt - British Columbia, Kanada (100%-Besitz)

- Das Unternehmen hat eine Machbarkeitsstudie ("FS") für das Goldprojekt Cariboo ("Cariboo") vom 10. Januar 2023 (geändert am 12. Januar 2023) mit einem Gültigkeitsdatum am 30. Dezember 2022 (die "Cariboo-FS") abgeschlossen, die ein stufenweises, weniger kapitalintensives Projektdesign mit einer skalierbaren Infrastruktur vorsieht, um dem aktuellen globalen Inflationsumfeld Rechnung zu tragen. Das Management ist der Ansicht, dass dieser Ansatz zur Erschließung von Cariboo die Risiken der Kapitalintensität bei der Erschließung mindern und gleichzeitig die Möglichkeit zur Maximierung der Gewinnspannen bieten kann.

- Das Unternehmen geht davon aus, dass die potenzielle Erschließung von Cariboo eine Grundlage für die Errichtung eines breiteren Bergbaudistrikts darstellen könnte, einschließlich der Erschließung mehrerer Lagerstätten über mehrere Trends mit einer Mineralisierung von insgesamt etwa 80 km. Weitere Informationen zu Cariboo und dem Cariboo FS finden Sie in den technischen Berichten.

- Das Unternehmen rechnet mit dem Erhalt des Umweltprüfungszertifikats im dritten Quartal 2023 und der Genehmigungen bis Ende des ersten Quartals 2024.

San-Antonio-Goldprojekt - Bundesstaat Sonora, Mexiko (100%-Besitz)

- Im ersten Quartal 2022 begann Sapuchi Minera mit der Aufbereitung seines Haldeninventars mittels Natriumcyanid-Haufenlaugungsflächen und einer Carbon-In-Column-Aufbereitungsanlage.

- Bis zum 31. März 2023 verkaufte das Unternehmen insgesamt 13.065 Unzen Gold aus dem Haufenlaugungsfeld San Antonio, einschließlich 1.202 Unzen Gold, die im ersten Quartal 2023 verkauft wurden.

- Am 29. April 2023 billigte der mexikanische Senat eine weitreichende Reform des Bergbaugesetzes, die u. a. vorsieht, dass die Unternehmen einen bestimmten Prozentsatz ihrer Gewinne an verschiedene Interessengruppen abführen. Das neue Bergbaugesetz verkürzt die Höchstdauer von Konzessionen von 50 auf 30 Jahre und kann es den Behörden ermöglichen, Konzessionen zu kündigen, wenn innerhalb von zwei Jahren keine Arbeiten daran durchgeführt werden. Das Unternehmen beobachtet die Situation genau und wird die potenziellen Auswirkungen auf seine mexikanischen Anlagen weiterhin bewerten.

- Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Aufbereitung der verbleibenden Halden, während es auf die nächsten Schritte der mexikanischen Regierung im Hinblick auf das Genehmigungsverfahren in San Antonio wartet.

NACH DEM 1. QUARTAL 2023

- Am 3. April 2023 gab das Unternehmen die Untersuchungsergebnisse von 42 Diamantbohrlöchern ("DD") aus dem Untertage-Explorationsprogramm 2022 bei Trixie bekannt. Die DD-Abschnitte befanden sich im südlichen Teil des aktuellen Trixie MRE entlang der neuen Erschließung und näher an der Sioux-Ajax-Verwerfung, einem der Hauptziele für Mineralisierungen bei Trixie. Ausgewählte Highlights der Untersuchungsergebnisse sind enthalten (siehe Pressemitteilung vom 3. April 2023):

28,72 Gramm pro Tonne (" g/t ") Gold (" Au ") und 404,19 g/t Silber (" Ag ") auf 6,25 m in Bohrloch TUG-625-087 (0,84 Unzen pro kleine Tonne ("oz/t") Au und 11,79 oz/t Ag auf 20,50 ft.);

27,26 g/t Au und 96,98 g/t Ag auf 4,57 m (0,80 oz/t Au und 2,83 oz/t Ag auf 15,00 ft.) in Loch TUG-625-086.

- Am 4. Mai 2023 gab das Unternehmen die Untersuchungsergebnisse von 8 DD-Löchern aus dem Untertage-Explorationsprogramm 2022 bei Trixie bekannt. Die DD-Abschnitte befanden sich innerhalb der T2-Struktur und des T4-Stockworks in den zentralen und südlichen Bereichen des aktuellen Trixie MRE. Zu den Highlights der Untersuchungsergebnisse gehören (siehe Pressemitteilung vom 4. Mai 2023):

53,27 g/t Au und 90,24 g/t Ag auf 2,44 m in Loch TUG-625-037 (1,55 oz/t Au und 2,63 oz/t Ag auf 8,00 ft.);

36,81 g/t Au und 30,89 g/t Ag auf 3,35 m in Loch TUG-625-036 (1,07 oz/t Au und 0,90 oz/t Ag auf 11,00 ft.).

- Am 5. Mai 2023 gab das Unternehmen die ergänzende Notierung bestimmter Stammaktien-Warrants des Unternehmens ("Warrants") an der TSX Venture Exchange bekannt, die mit der Öffnung der Märkte am 8. Mai 2023 wirksam wurde. Diese Warrants umfassen: (i) insgesamt 7.752.916 Warrants, die am 2. März 2027 auslaufen, und (ii) insgesamt 11.363.933 Warrants, die am 27. Mai 2027 auslaufen (siehe Pressemitteilung vom 5. Mai 2023).

- Am 8. Mai 2023 gab das Unternehmen die Unterzeichnung von zwei wegweisenden Genehmigungsvereinbarungen, der Process Charter und der Joint Information Requirements Table, für sein Goldprojekt Cariboo bekannt.

Jahresversammlung der Aktionäre

Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens wird am 11. Mai 2023 um 14:00 Uhr (Ostküstenzeit) in 1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QC, H3B 1R1 persönlich abgehalten. Informationen zur Ankündigung, zu den Unterlagen und zur Abstimmung finden Sie im Management Information Circular vom 31. März 2023, das auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com und auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development verfügbar ist.

Konsolidierte Jahresabschlüsse

Die ungeprüften konsolidierten Zwischenabschlüsse des Unternehmens (die "Abschlüsse") und die Erläuterungen und Analysen des Managements ("MD&A") für die drei Monate bis 31. März 2023 sind auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com und auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development verfügbar.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Maggie Layman, P.Geo., Vice President, Exploration von Osisko Development, und François Vézina, Ing., P.Eng., MBA, Senior Vice President, Project Development, Technical Services and Environment, geprüft und genehmigt, die beide qualifizierte Personen" gemäß NI 43-101 sind.

Technische Berichte

Die Informationen über das Projekt Tintic und die MRE Trixie werden durch den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, Initial Mineral Resource Estimate for the Trixie Deposit, Tintic Project, Utah, United States of America" vom 27. Januar 2023 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 10. Januar 2023) unterstützt, der von unabhängigen Vertretern von Micon International Limited für das Unternehmen erstellt wurde (der "technische Bericht Tintic"). Es wird auf den vollständigen Text des technischen Berichts von Tintic verwiesen, der gemäß NI 43-101 erstellt wurde und in elektronischer Form auf SEDAR (www.sedar.com) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar ist.

Die Informationen zu Cariboo und dem Cariboo FS werden durch den technischen Bericht mit dem Titel "Feasibility Study for the Cariboo Gold Project, District of Well, British Columbia, Canada" (Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Cariboo, District of Well, British Columbia, Kanada) vom 10. Januar 2023 (geändert am 12. Januar 2023) mit einem Gültigkeitsdatum vom 30. Dezember 2022) unterstützt, der von den unabhängigen Vertretern BBA Engineering Ltd. für das Unternehmen erstellt und von unabhängigen Beratungsunternehmen unterstützt wurde, darunter InnovExplo Inc. (am 1. Januar 2023 mit WSP Canada Inc. verschmolzen, um WSP Canada Inc. zu bilden), WSP USA Inc., Falkirk Environmental Consultants Ltd., Klohn Crippen Berger Ltd., KCC Geoconsulting Inc. und JDS Energy & Mining Inc. erstellt wurde (der technische Bericht Cariboo"). Es wird auf den vollständigen Text des technischen Berichts Cariboo verwiesen, der gemäß NI 43-101 erstellt wurde und elektronisch auf SEDAR (www.sedar.com) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar ist.

Die Informationen zu San Antonio werden durch den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report for the 2022 Mineral Resource Estimate on the San Antonio Project, Sonora, Mexico" vom 12. Juli 2022 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 24. Juni 2022) unterstützt, der von unabhängigen Vertretern von Micon International Limited für das Unternehmen erstellt wurde (der "Technische Bericht San Antonio", zusammen mit dem Technischen Bericht Trixie und dem Technischen Bericht Cariboo, die "Technischen Berichte"). Es wird auf den vollständigen Text des technischen Berichts San Antonio verwiesen, der gemäß NI 43-101 erstellt wurde und in elektronischer Form auf SEDAR (www.sedar.com) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar ist.

Über Osisko Development Corp.

Osisko Development Corp. ist ein führendes nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige, in der Vergangenheit produzierende Grundstücke in bergbaufreundlichen Gebieten mit Potenzial für die Größe eines Bezirks konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-B.C., Kanada, des Projekts Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah, USA, und des Goldprojekts San Antonio in Sonora, Mexiko, zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Grundstücke, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere aussichtsreiche Explorationsgrundstücke ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbauanlagen zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Development Corp:

Sean Roosen Philipp Rabenok Vorsitzender und CEO Direktor, Investor Relations E-Mail: sroosen@osiskodev.com E-Mail: prabenok@osiskodev.com Tel: + 1 (514) 940-0685 Tel: + 1 (437) 423-3644

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

VORRAUSSCHAUENDE AUSSAGEN – RISIKOHINWEIS

Vorsichtige Erklärung zu den Schätzungen der Mineralressourcen

In dieser Pressemitteilung werden die Begriffe "gemessene", "angezeigte" und "abgeleitete" Mineralressourcen als relatives Maß für den Grad des Vertrauens in die Ressourcenschätzung verwendet. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen keine Mineralreserven sind und dass die wirtschaftliche Rentabilität von Ressourcen, die keine Mineralreserven sind, nicht nachgewiesen wurde. Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichte Mineralressourcenschätzung kann durch geologische, umweltbezogene, genehmigungsrechtliche, rechtliche, titelbezogene, soziopolitische, vermarktungsbezogene oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinflusst werden. Die Mineralressourcenschätzung wird gemäß den "CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves" des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum klassifiziert, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden. Gemäß NI 43-101 dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien oder wirtschaftliche Studien dienen, außer für vorläufige wirtschaftliche Bewertungen. Die Leser sollten nicht davon ausgehen, dass weitere Arbeiten an den angegebenen Ressourcen zu Mineralreserven führen werden, die wirtschaftlich abgebaut werden können.

Sicherheitshinweis zum Testbergbau ohne Durchführbarkeitsstudie

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Entscheidung, in der Testmine Trixie mit dem Untertagebau in kleinem Maßstab und der Batch-Bottichlaugung zu beginnen, ohne eine Machbarkeitsstudie oder gemeldete Mineralressourcen oder Mineralreserven getroffen wurde, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen, und dass infolgedessen eine erhöhte Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Gewinnungsniveaus oder der Kosten einer solchen Gewinnung bestehen kann. Das Unternehmen weist darauf hin, dass solche Projekte in der Vergangenheit ein viel höheres Risiko eines wirtschaftlichen und technischen Scheiterns hatten. Der Probeabbau in kleinem Umfang bei Trixie wurde im Dezember 2022 eingestellt; falls und wenn der Probeabbau wieder aufgenommen wird, gibt es keine Garantie, dass die Produktion wie erwartet oder überhaupt fortgesetzt wird oder dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden. Sollte die Produktion nicht fortgesetzt werden, könnte dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens haben, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung des Betriebs zu erzielen. Wenn die erwarteten Produktionskosten nicht erreicht werden, kann dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Cashflow und die potenzielle Rentabilität des Unternehmens haben. Bei der Fortsetzung des laufenden Betriebs bei Trixie nach der Schließung wird sich das Unternehmen nicht auf eine Machbarkeitsstudie oder auf gemeldete Mineralressourcen oder Mineralreserven stützen, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Abbau bei Trixie jederzeit eingestellt werden könnte.

Vorsichtige Erklärung für U.S.-Investoren

Das Unternehmen unterliegt den Berichterstattungsanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und meldet daher Informationen über Mineralgrundstücke, Mineralisierungen und Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, einschließlich der Informationen in den technischen Berichten, den Finanzberichten, den MD&A und dieser Pressemitteilung, in Übereinstimmung mit den kanadischen Berichterstattungsanforderungen, die in NI 43-101 geregelt sind. Daher sind diese Informationen bezüglich der Mineralgrundstücke, der Mineralisierung und der Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen, einschließlich der Informationen in den technischen Berichten, den Finanzberichten, den MD&A und dieser Pressemitteilung, nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsanforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC") unterliegen.

VORSICHT BEI ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass Osisko Development bestimmte Annahmen trifft, und bergen zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Leistungsgarantie dar. Wörter wie "können", "werden", "würden", "könnten", "erwarten", "glauben", "planen", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "fortsetzen" oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Vorhersage oder Projektion angewandt wurden, einschließlich der Annahmen, Qualifikationen und Beschränkungen der Ergebnisse der technischen Berichte, der Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen, des Nutzens und der Bedeutung historischer Daten, einschließlich der Bedeutung des Distrikts, in dem sich in der Vergangenheit produzierende Minen befanden, zukünftiger Bergbauaktivitäten, der einzigartigen Mineralisierung bei Trixie oder der Robustheit und des Produktionsumfangs bei Cariboo; das Potenzial einer hochgradigen Goldmineralisierung bei Trixie und Cariboo; die Ergebnisse (falls vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten zur Definition und Erweiterung von Mineralressourcen; die Fähigkeit der Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; die Fähigkeit, zusätzliche Bohrziele zu finden; die Fähigkeit des Managements, die Geologie und das Potenzial der Grundstücke des Unternehmens zu verstehen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus zu erweitern; der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, die Upgrades der Bergbauinfrastruktur bei Trixie abzuschließen (wenn überhaupt); der Zeitplan für die Wiederaufnahme der Testbergbauaktivitäten bei Trixie; der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, die Verarbeitungskapazität bei Trixie auf 500 kurze Tonnen pro Tag zu erhöhen (falls überhaupt); die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationsziele für seine Projekte im Jahr 2023 im vorgesehenen Zeitrahmen abzuschließen (falls überhaupt); die laufenden Fortschritte bei den Lagerstätten auf den Grundstücken des Unternehmens; die Lagerstätte, die für eine Erweiterung in der Tiefe und in der Tiefe offen bleibt; die Fähigkeit, eine Mineralisierung auf wirtschaftliche Weise zu verwerten; das Design des Cariboo-Projekts sowie die Fähigkeit und der Zeitplan, die Infrastruktur bei Cariboo fertigzustellen (falls überhaupt); die Fähigkeit und der Zeitplan für Cariboo, die kommerzielle Produktion zu erreichen (falls überhaupt); die Fähigkeit, sich an Änderungen der Goldpreise, Kostenschätzungen und Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben anzupassen; die Fähigkeit des Unternehmens, weiteres Kapital zu angemessenen Bedingungen zu erhalten; die Rentabilität (falls überhaupt) der Betriebe des Unternehmens; die Tatsache, dass das Unternehmen ein gut positioniertes Goldentwicklungsunternehmen in Kanada, den USA und Mexiko ist; die Fähigkeit und der Zeitplan für die Genehmigung von San Antonio; die Auswirkungen von Verzögerungen bei der Genehmigung von San Antonio; die Nachhaltigkeit und die Umweltauswirkungen des Betriebs auf den Grundstücken des Unternehmens; sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden, und alle anderen hierin enthaltenen Informationen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, können "vorausschauende Informationen" sein. Zu den wesentlichen Annahmen zählen auch die Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, die Fähigkeit der Exploration (einschließlich Bohrungen), die Mineralisierung genau vorherzusagen, Budgetbeschränkungen und der Zugang zu Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen, die aktuellen Bedingungen und die erwarteten zukünftigen Entwicklungen, die Ergebnisse weiterer Explorationsarbeiten zur Definition oder Erweiterung von Mineralressourcen sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Osisko Development hält seine Annahmen auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen sich viele der Kontrolle von Osisko Development entziehen, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Development und sein Geschäft betreffen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken in Bezug auf die Kapitalmarktbedingungen und die Fähigkeit des Unternehmens, zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen Kapital für die geplanten Explorations- und Erschließungsarbeiten auf den Grundstücken des Unternehmens zu erhalten; die Fähigkeit, den laufenden Betrieb und die Explorationen fortzusetzen; der regulatorische Rahmen und das Vorhandensein von Gesetzen und Bestimmungen, die den Bergbau einschränken könnten; die Fähigkeit der Explorationsaktivitäten (einschließlich der Bohrergebnisse), die Mineralisierung genau vorherzusagen; Fehler in der geologischen Modellierung des Managements; die Fähigkeit, den Betrieb zu erweitern oder weitere Explorationsaktivitäten abzuschließen; der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten; Verwässerung; Umweltrisiken; und Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen sowie die Auswirkungen von Maßnahmen der Interessengruppen. Die Leser werden dringend gebeten, die Offenlegungen unter der Überschrift Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr sowie die Finanzberichte und die MD&A, die auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) veröffentlicht wurden, zu konsultieren, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren in Bezug auf die Explorationsergebnisse zu erhalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Erfolge gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantie, und es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

