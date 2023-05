Innocan und Ramot at Tel Aviv University stellen Patentantrag

Um die Aufnahme von CBD in den Blutkreislauf zu verbessern und damit die Wirksamkeit zu erhöhen, hat Innocan Pharma Anfang April 2023 bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) die Einreichung eines Patentantrags bekannt gegeben. Der in Kooperation mit der Ramot at Tel Aviv University Ltd. („Ramot“) gestellte Antrag betrifft die Entwicklung einer neuartigen Plattform für die Beladung von Exosomen mit Cannabinoiden.

Diese Vorteile bergen Exosomen in der Medizin

Tatsächlich birgt die Exosomen-Plattformtechnologie zur Verabreichung von Cannabinoiden ein großes Potenzial. Exosomen sind sehr kleine extrazelluläre Vesikel, die von den meisten Säugetierzellen produziert und freigesetzt werden. Vesikel sind abgegrenzte Partikel, die von einer Lipiddoppelschicht umgeben sind und Moleküle mit sich tragen. Die Funktion von Exosomen besteht darin, Moleküle zwischen der Zelle und ihrer Umgebung zu transportieren. In den vergangenen Jahren haben Studien² gezeigt, dass Exosomen als Wirkstoff-Transportvehikel therapeutisch verwendet werden können. Die Tatsache, dass Exosomen tausendmal kleiner sind als Zellen, kann es ihnen ermöglichen, leicht an infizierte Endothelzellen heranzukommen und z.B. Entzündungen zu reduzieren.

Iris Bincovich, CEO der Innocan Pharma Corporation, meint zur Einreichung des Patentantrages für eine neuartige Exosomen-Plattform: „Wir freuen uns sehr, diese Einreichung gemeinsam mit Ramot at Tel Aviv University ankündigen zu können. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für uns, der die Stärke unserer Kooperation und das Potenzial unserer Partnerschaft zum Ausdruck bringt. Es ist uns ein Anliegen, den Patienten innovative Lösungen anzubieten, und wir warten schon mit Spannung auf die Ergebnisse dieses faszinierenden Projekts.“