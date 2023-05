Im Oktober 2022 hatte es schon den Anschein, dass der starke Kursrückgang im Jahr 2022 in eine Bodenbildung übergeht. Vom 13. Oktober bis 17. Januar 2023 hievten die Marktteilnehmer den Kurs in der Spitze wieder um 53 Prozent nach oben. Dabei wurde am 17. Januar und 2. Februar ein Doppeltop markiert. Die darauffolgende Kurserosion hat das Niveau wieder um knapp 47 Prozent auf das All Time Low von 15,27 Euro gedrückt. Dabei spielte auch die Halbierung der Dividende eine Rolle, bei deren Veröffentlichung der Kurs zeitweise bis zu fünf Prozent ins Minus rutschte. Vom Tief bei 15,27 Euro konnte sich der Kurs aktuell wieder um gute 25 Prozent erholen. Im Moment wird der Kernwiderstand bei 19,07 Euro getestet. Bei dieser Marke hat der Kurs am 13. Oktober 2022 ein partielles Tief gebildet und zur Erholung angesetzt. Sollte sich die Zinserwartung der Marktteilnehmer die nächsten Wochen stabilisieren und der Kernwiderstand bei 19,07 Euro nachhaltig überwunden werden, sind Kurssteigerungen möglich. Verdunkeln sich die Zinserwartungen, könnte der Kurs weiter bis zum All Time Low bei 15,27 Euro nachgeben.

Vonovia SE (Tageschart in Euro) Tendenz: