BofA hebt Carl Zeiss Meditec auf 'Neutral' - Ziel auf 115 Euro

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 118,76 € , was eine Steigerung von +4,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 114,4EUR gehandelt.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Carl Zeiss Meditec von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 110 auf 115 Euro angehoben. Analyst Julien Ouaddour sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von "besserer Sicht". Mit einer der schwächsten Kursentwicklungen im europäischen Medtech-Bereich seien die meisten Risiken nun eingepreist. Die mittelfristigen Ziele hält der Experte für intakt./ag/gl

