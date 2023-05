Pohl-Boskamp übernimmt die mynoise GmbH / Kalmeda® Tinnitus-App langfristig gesichert (FOTO)

Hohenlockstedt (ots) - Pohl-Boskamp baut sein Geschäft im Bereich der Digitalen

Gesundheitsanwendungen (DiGA) nachhaltig aus und sorgt für eine langfristige

Sicherung der Kalmeda® Tinnitus-App durch die Übernahme der mynoise GmbH, dem

legalen Hersteller der App. Bereits seit Oktober 2020, dem Zeitpunkt der

Aufnahme der App in das DiGA-Verzeichnis und der damit verbundenen

Regelerstattung der gesetzlichen Krankenkassen, vertreibt und vermarktet

Pohl-Boskamp erfolgreich die Kalmeda® Tinnitus-App als Lizenzprodukt.



Pohl-Boskamp übernimmt die mynoise GmbH, die 2015 von dem HNO-Arzt Dr. med. Uso

Walter mit dem Ziel eine wirksame Therapie für Tinnitus-Patientinnen und

Patienten zu entwickeln, gegründet wurde. Im Jahre 2020, dem Startschuss für die

Aufnahme von Digitalen Gesundheitsanwendungen in die Regelerstattung der

gesetzlichen Krankenkassen, führte Pohl-Boskamp die von der mynoise GmbH

entwickelte Kalmeda® Tinnitus-App als Lizenzprodukt erfolgreich in den Markt

ein. Die Kalmeda® Tinnitus-App war die erste App, die vorläufig in das

Verzeichnis für Digitale Gesundheitsanwendungen aufgenommen wurde und seit 2022

dauerhafter Bestandteil des DiGA-Verzeichnisses ist. "Mynoise hat eine

innovative und erfolgreiche Technologie zur Therapie des Tinnitus entwickelt und

in den Markt eingeführt. Unsere Zielsetzung haben wir damit erreicht, so dass

wir unser Unternehmen folgerichtig und im Sinne der Patientinnen und Patienten

an unseren Lizenznehmer Pohl-Boskamp übergeben, um nachhaltig den Erfolg der

Kalmeda® Tinnitus-App sicherzustellen", sagte Dr. Uso Walter.