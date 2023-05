Spielerisch zum Ausbildungsberuf Gemeinde Hallbergmoos führt KI-basiertes Azubi-Matching ein

Hallbergmoos (ots) - Was Tinder den Liebesbedürftigen ist, ist die

Azubi-Matching-Plattform RECREWT Schülern auf der Suche nach Ausbildungsplätzen.

Mit dem KI-basierten Tool beugt die Gemeinde Hallbergmoos nun aktiv dem

Fachkräftemangel vor.



Umkreissuche und Swipen statt zehn verschiedener Berufsportale und einer

erschlagenden Auswahl: Die Gemeinde Hallbergmoos kooperiert künftig mit der

Azubi-Matching-Plattform RECREWT, um Fachkräfte in regionalen Unternehmen

auszubilden. Spielerisch soll das Tool den Schülern aus Hallbergmoos und

Umlandgemeinden zu ihrem Traum-Ausbildungsberuf verhelfen. Alexander Mademann,

Wirtschaftsförderer der Gemeinde Hallbergmoos, erklärt: "Auf gängigen

Job-Suchportalen finden Schüler meist nur Ausbildungsberufe und Firmen, die sie

kennen. Die Vielfalt der Hallbergmooser Unternehmen bleibt auf der Strecke. Mit

RECREWT haben wir einen Partner gefunden, der diese sichtbar macht und Schülern

mit einem Gamification-Ansatz zum Ausbildungsplatz in Hallbergmoos verhilft."