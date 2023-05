65 % aller E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden ereigneten sich 2022 in Großstädten

WIESBADEN (ots) -



- Zahl der E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden um 67 % auf 8 260 im Jahr 2022

gestiegen

- Falsche Fahrbahnnutzung und Alkoholeinfluss häufigste Unfallursachen

- 40 % aller verunglückten E-Scooter-Nutzenden waren jünger als 25 Jahre

- Anteil der E-Scooter am Unfallgeschehen nimmt zu



E-Scooter sind aus dem Straßenbild der Großstädte in Deutschland nicht mehr

wegzudenken, entsprechend geschieht auch ein Großteil der Unfälle mit den auch

E-Roller genannten Elektrokleinstfahrzeugen in urbanen Zentren. Im Jahr 2022

wurden 64,9 % der E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden in Städten mit

mindestens 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern registriert, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Bei Unfällen mit Pedelecs (28,8 %)

oder Fahrrädern ohne Hilfsmotor (44,0 %) war der Anteil deutlich geringer. Gut

zwei von fünf E-Scooter-Unfällen mit Personenschaden (41,4 %) spielten sich in

Städten mit mindestens einer halben Million Einwohnerinnen und Einwohner ab. Bei

Unfällen mit Pedelecs waren es nur 11,7 %, bei Fahrrädern ohne Motor 25,9 %.