Inflationsrate im April 2023 bei +7,2 % / Inflationsrate geht den zweiten Monat in Folge leicht zurück - insbesondere die Nahrungsmittelpreise halten die Inflationsrate weiterhin hoch

WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, April 2023



+7,2 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



+0,4 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



Harmonisierter Verbraucherpreisindex, April 2023





+7,6 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)+0,6 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung desVerbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im April 2023 bei +7,2 %.Im März 2023 hatte die Inflationsrate noch bei +7,4 % gelegen. "DieInflationsrate hat sich damit den zweiten Monat in Folge abgeschwächt, bleibtjedoch auf einem hohen Niveau", sagt Ruth Brand, Präsidentin des StatistischenBundesamtes, und ergänzt: "Die Nahrungsmittel bleiben auch im April der stärkstePreistreiber unter den Waren und Dienstleistungen im Warenkorb." Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Verbraucherpreiseim April 2023 gegenüber dem Vormonat März 2023 um 0,4 %.Energieprodukte binnen Jahresfrist um 6,8 % teurerDie Preise für Energieprodukte lagen im April 2023 um 6,8 % über dem Niveau desVorjahresmonats. Die Teuerung der Energieprodukte hat sich nach einer deutlichenAbschwächung im März 2023 (+3,5 %) damit wieder verstärkt, lag aber weiterhinunterhalb der Gesamtteuerung. Verantwortlich für den seit März 2023unterdurchschnittlichen Preisauftrieb der Energie binnen Jahresfrist istinsbesondere ein Basiseffekt aufgrund der starken Preisanstiege im Vorjahrinfolge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Haushaltsenergie insgesamtverteuerte sich von April 2022 bis April 2023 mit +21,1 % jedoch nach wie vorbesonders stark: Überdurchschnittlich erhöhten sich hier die Preise für Erdgas (+33,8 %) sowie für Brennholz, Holzpellets oder andere feste Brennstoffe (+29,8%). Auch für Strom (+15,4 %) und Fernwärme (+12,3 %) mussten dieVerbraucherinnen und Verbraucher deutlich mehr als vor einem Jahr bezahlen.Hingegen verbilligte sich leichtes Heizöl mit -21,8 % deutlich, Kraftstoffewaren um 9,4 % günstiger als vor einem Jahr. Insgesamt ist die Preisentwicklungbei Energie durch viele Faktoren geprägt, so auch durch die Preisbremsen fürStrom, Erdgas und Fernwärme, die seit Januar 2023 wirksam sind.Nahrungsmittel bleiben Preistreiber und verteuerten sich binnen Jahresfrist um17,2 %Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich im April 2023 überdurchschnittlichum 17,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Preisauftrieb für Nahrungsmittel hatsich binnen Jahresfrist etwas abgeschwächt, im März 2023 hatte er noch bei +22,3% gelegen. Im April 2023 wurden jedoch wie bereits in den vorherigen Monaten bei