JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Neutral" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Conti sei gut ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Jose Asumendi am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Er liegt mit seiner Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis des Gesamtjahres nach eigener Aussage um 15 Prozent über dem Marktkonsens. Dieser müsse sich nun annähern, so Asumendi./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 07:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 07:52 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,68 % und einem Kurs von 66,00EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose Asumendi

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 76

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m