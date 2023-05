Seite 2 ► Seite 1 von 6

Hannover/London (ots) - TUI Group erwartet starken Reise-Sommer 2023 - sehr guteBuchungsentwicklung und deutlich verbessertes 2. Geschäftsquartal / 2,4Millionen TUI Gäste im Berichtszeitraum - Umsatz und Ergebnis stark verbessert /Sommer 2023 Buchungen 13 Prozent über Vorjahr und bei 96 Prozent des Sommers2019 / Konzern auf Kurs zu profitablem Wachstum und signifikant höherempositiven Ergebnis in 2023- Umsatz im 2. Geschäftsquartal 2023 bei 3,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,1Milliarden Euro)- Bereinigtes EBIT im branchentypisch schwächeren 2. Quartal 2023 um 88Millionen Euro auf -242 Millionen Euro verbessert - ohne Sondereffekte desVorjahrs: Verbesserung um +181 Millionen Euro- Segment Holiday Experiences mit Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitäten:bereinigtes EBIT im 2. Quartal 2023 um 148 Millionen Euro auf 80 MillionenEuro verbessert- Segment Märkte & Airlines: bereinigtes EBIT im 2. Quartal mit -309 MillionenEuro nahezu auf vergleichbarem Niveau von 2019 - ohne Sondererträge desVorjahres ergibt sich Verbesserung um 47 Millionen Euro gegenüber dem 2.Quartal 2022- 2,4 Millionen Gäste reisten im Berichtzeitraum mit TUI in den Urlaub- Weiterhin starke Buchungsentwicklung: Buchungen für Sommer 2023 aktuell +13Prozent über Vorjahr, Durchschnittspreise ebenfalls höher- Sommer 2023 Buchungen erreichen 96 Prozent des Niveaus vom Sommer 2019, in denletzten sechs Wochen liegen die Buchungen über Sommer 2019 Niveau- Nach erfolgreicher Kapitalerhöhung WSF-Hilfen vollständig zurückgezahlt - TUImit mehr finanzieller und unternehmerischer Freiheit- Nettoverschuldung sinkt einschließlich Erlös aus Kapitalerhöhung pro Forma auf3,1 Milliarden Euro- TUI CEO Sebastian Ebel: "Starke Buchungsentwicklung und deutlich verbesserteQuartalszahlen unterstreichen unsere Erwartungen: Es wird ein starker Sommerund ein gutes Geschäftsjahr 2023 mit einem signifikant höheren positivenErgebnis. Unsere strategischen Initiativen greifen, die Schulden beim Staatsind getilgt. Unser Ziel: Rückkehr zu alter Stärke und profitablem Wachstum."Eine starke Buchungsentwicklung und ein deutlich verbessertes zweitesGeschäftsquartal unterstreichen die positiven Erwartungen der TUI: DerTouristikkonzern rechnet 2023 mit einem starken Sommer und mit einem signifikanthöheren positiven Ergebnis im Gesamtjahr gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatzkletterte im 2. Geschäftsquartal (Januar bis März) um gut eine Milliarde Eurogegenüber dem Vorjahr auf 3,2 Milliarden Euro. Das bereinigte Konzern-EBITverbesserte sich im saisonal bedingt schwächeren 2. Geschäftsquartal deutlich um88 Millionen Euro auf -242 Millionen Euro (ohne Sondereffekte des Vorjahres