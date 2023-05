Berlin (ots) - Am 4. Mai 2023 luden Bonial & Media Impact zum ersten Mal

Entscheider:innen aus dem Lebensmitteleinzelhandel sowie Marken-Hersteller ins

Berliner Headquarter ein, um mit hochkarätigen Expert:innen und

Branchenkenner:innen einen Blick auf die Gegenwart und Zukunft des Handels zu

werfen.



Exklusiv und ein großer Erfolg: mit dem "Retail & FMCG Summit" fand das erste

gemeinsame Handelsevent von Bonial und Media Impact im Berliner Headquarter von

Bonial in der Hussitenstraße statt. Dazu waren zahlreiche namhafte

Vertreter:innen aus dem Handel (u.a. EDEKA, Rewe, Schwarz-Gruppe, Metro, Netto)

und Branchenexpert:innen geladen, um interessante Impulsvorträge von

renommierten Speakern zu hören und anschließend zu diskutieren.





Die Handelsbranche ist im Wandel. Die Auswirkungen der Inflation beeinflussennicht nur den Werbemarkt, sondern auch das Konsumverhalten derVerbraucher:innen. In insgesamt acht Keynotes inkl. einer Paneldiskussion wurdendie aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für den "Retail & FMCG"- Bereichsowie die notwendigen Entwicklungen, Innovationen und Trends diskutiert.Die Eröffnung des Events erfolgte durch Christoph Eck-Schmidt, CEO von Bonialund Geschäftsführer von Media Impact, Florian Reinartz, CCO von Bonial, undBirgit Santoro, Director Retail bei Media Impact.In den Begrüßungsreden von Santoro und Reinartz wurden die aktuellenHerausforderungen der Branche thematisiert. Florian Reinartz gab exklusiveEinblicke in die Ergebnisse einer aktuellen, von Bonial durchgeführtenVerbraucherumfrage. Dabei erklärte er, dass trotz der andauernden Inflation dieKonsumstimmung der Verbraucher:innen wieder gestiegen sei. Allerdings sei dieRelevanz von Marken dabei etwas in den Hintergrund gerückt. Das stellt fürUnternehmen sowohl eine Chance als auch einen Auftrag dar, sich gezielter unddifferenzierter zu positionieren.Den Auftakt der Keynotes machte Frank Dopheide, Gründer von human unlimited, mitseinem Vortrag über "Wie sinnvoll ist Purpose für Umsatz & Profit?". NachJahrzehnten großer Rabattschlachten und Mengenverkauf ändert sich der Markt -die Frage nach dem Sinn des Ganzen rückt in den Vordergrund. In der heutigenZeit, die von einem Überangebot an Produkten geprägt ist, sollte eine Markenicht nur von Qualität und Bekanntheit geprägt sein, sondern auch einenIdentifikationswert mit sich bringen. Letztendlich kaufen Menschen nicht nur einProdukt, sondern auch ein Gefühl.Danach sprach Silvia Lange, CEO und Gründerin von Deutschlands ersterInfluencer-Tech-Company hi!sharethat, über "Brand Image vs. Wirtschaftlicher