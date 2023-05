Preiskorrektur am Immobilienmarkt hält weiter an (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) -- vdp-Immobilienpreisindex zeigt für alle Objektklassen PreisrückgängeIm ersten Quartal 2023 fielen deutschlandweit die Immobilienpreise. Dies zeigtder Immobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp), dereinen Rückgang um 3,3% gegenüber dem Anfangsquartal 2022 und um 2,3% gegenüberdem direkten Vorquartal verzeichnet. Es sind sowohl auf Jahres- als auch aufQuartalssicht die stärksten Rückgänge seit Beginn der Indexaufzeichnungen. Damitsetzt sich zu Beginn dieses Jahres die Entwicklung fort, die bereits im zweitenHalbjahr 2022 begonnen hat. Der vdp-Index, der auf einer von vdpResearchquartalsweise durchgeführten Auswertung echter Immobilientransaktionsdaten vonmehr als 700 Kreditinstituten basiert, steht nun bei 184,5 Punkten (Basisjahr2010 = 100 Punkte).Die Wohnimmobilienpreise in Deutschland fielen im Vorjahresvergleich (Q1 2023 zuQ1 2022) moderat um 2,1%. Hier wirkten sich die nach wie vor niedrigeBautätigkeit und die hohe Nachfrage nach Wohnraum stabilisierend aus. Einendeutlich stärkeren Rückgang wiesen dagegen die Preise für Gewerbeimmobilien mit-8,3% auf. Dabei büßten Einzelhandelsimmobilienpreise mit -10,5% noch etwas mehrein als die Preise für Büroimmobilien (-7,5%). Auch beim Quartalsvergleich (Q12023 zu Q4 2022) finden sich durchweg negative Vorzeichen: Während dieWohnimmobilienpreise in diesem Zeitraum um 2,0% zurückgingen, nahmen dieGewerbeimmobilienpreise um 3,6% ab, wobei sich dieser Wert aus rückläufigenPreisentwicklungen sowohl bei Büro- (-5,0%) als auch bei Einzelhandelsimmobilien(-1,7%) speiste."Die Preiskorrektur findet in allen Objektklassen statt." Jens Tolckmitt"Der gesamte Immobilienmarkt befindet sich seit Mitte 2022 im Umbruch. Das zeigtsich vor allem bei den Immobilienpreisen", hob vdp-Hauptgeschäftsführer JensTolckmitt hervor. "Die vielen Belastungsfaktoren wie Inflation, Zinsanstieg undUnsicherheit führen in allen Objektklassen zu einer Preiskorrektur." Jedochfalle sie unterschiedlich stark aus: Den größten Rückgang im Jahresvergleichzeigten weiterhin Einzelhandelsimmobilien. Im Quartalsvergleich belief sichderen Reduktion allerdings auf nur -1,7%. "Diese Entwicklung bei denEinzelhandelsimmobilienpreisen könnte ein erstes Anzeichen für eine Bodenbildungsein", kommentierte Tolckmitt.Preisentwicklung im Jahresvergleich (Q1 2023 zu Q1 2022):Wohn-/Gewerbeimmobilien gesamt: -3,3%Wohnimmobilien in Deutschland: -2,1%Wohnimmobilien in Top 7-Städten: -1,4%Gewerbeimmobilien: -8,3%- Büroimmobilien: -7,5%