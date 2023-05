Nach dem kräftigen Kursanstieg zwischen Oktober 2022 und März 2023 befindet sich die Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) seit ihrem 12-Monatshoch vom 6. März 2023 bei 75,92 Euro in einer Konsolidierungsphase. Die anhaltende Stabilisierung des chinesischen Automobilmarktes sowie die Heraufstufung der Bonität durch S&P Global Ratings von “A-“ auf “A“ sollten den Aktienkurs nach dem Dividendenabschlag wieder beflügeln.

Wegen der überzeugenden Ergebnisse in einem schwierigen Marktumfeld und den positiven Aussichten bekräftigten Experten in ihren jüngsten Analysen mit Kurszielen von bis zu 108 Euro (Warburg Research) ihre Kaufempfehlungen für die Mercedes-Benz-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die Aktie in Kürze den Dividendenabschlag aufholen kann und wieder auf 70,25 Euro zulegen kann.