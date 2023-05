Berlin (ots) - (DBV) Der Verordnungsvorschlag der EU-Kommission zur nachhaltigen

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (SUR) würde klassischen Acker-, Obst-,

Gemüse- und Weinbau in Schutzgebieten unmöglich machen und ginge mit massiven

Ertragseinbußen sowie Einkommensminderungen der landwirtschaftlichen Betriebe

einher. Das belegt ein im Auftrag des Deutschen Bauernverbandes erstelltes

Gutachten der Hochschule Soest.



Das Gutachten ermittelt die Auswirkungen des SUR-Entwurfs auf die betrieblichen

Ergebnisse von Acker-, Futter- und Gemüsebaubetrieben sowie die Folgen für das

Anbauspektrum in den betroffenen Gebietskulissen. Im Ergebnis sind auf

Standorten mit hohem Ertragspotenzial Einkommensminderungen von rund 50 Prozent

zu erwarten. Auf schwächeren Standorten wäre Ackerbau mittelfristig nicht mehr

wirtschaftlich tragfähig. Insbesondere der Anbau von Kartoffeln und Raps sowie

der Gemüseanbau müssten infolgedessen vielfach eingestellt werden. Der ohnehin

bereits geringe Selbstversorgungsgrad beim Gemüse würde demnach weiter sinken.

Auch Futterbaubetriebe müssten je nach Flächenausstattung und

Pflanzenschutzintensität mit Ertragsminderungen und somit Grundfutterknappheit

rechnen, welche die Betriebe innerbetrieblich nicht vollständig kompensieren

könnten.





Der Verfasser des Gutachtens, Professor Dr. Friedrich Kerkhof von der HochschuleSoest, betont die Deutlichkeit der Ergebnisse: "Auf den guten Ackerbaustandortensind die Einkommensminderungen bei den wirtschaftlich starken FrüchtenKartoffeln, Raps, Zuckerrüben und Weizen am höchsten. Der Anbau von Kartoffelnist nicht mehr wirtschaftlich, die relative Wettbewerbsfähigkeit von Mais nimmtdagegen zu. Im Ackerbau auf Standorten mit einem niedrigen Ertragspotenzial istein Verzicht auf den chemischen Pflanzenschutz wirtschaftlich nicht tragfähig.Im Gemüseanbau steigt das Anbaurisiko durch Schädlinge und Schadpilze erheblichan. Bei Verzicht auf den chemischen Pflanzenschutz wird der Anbau vielerGemüsearten aufgegeben oder lohnt sich nur bei sehr hohem Preisniveau."Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, betont, dass vordem Hintergrund der Studie eine grundlegende Überarbeitung der Vorschlägedringender denn je ist. "Das Gutachten macht deutlich, dass die EU-Kommissionmit ihren weltfremden Plänen zur Pflanzenschutzmittelreduktion nicht nur dieExistenz zahlreicher landwirtschaftlicher Betriebe massiv gefährdet, sondernauch die sichere Nahrungsmittelversorgung in Europa leichtfertig aufs Spielsetzt. Die deutschen Bauern stehen zu dem Ziel, den Einsatz vonPflanzenschutzmitteln so weit wie praktisch möglich zu reduzieren und haben inden vergangenen Jahren bereits erhebliche Fortschritte erzielt. Es braucht dafürjedoch intelligente und vor allem umsetzbare Lösungen, mit denen die EU auchihrer Verantwortung bei der Ernährungssicherung gerecht werden kann. PauschaleReduktionsziele und Komplettverbote sind der gänzlich falsche Ansatz", soBauernpräsident Rukwied.Eine Zusammenfassung des Gutachtens "Ökonomische Folgen des Verzichts aufchemische Pflanzenschutzmittel" finden Sie hier (https://www.bauernverband.de/fileadmin/user_upload/dbv/pressemitteilungen/2023/KW_01_bis_KW_20/KW_19/Gutachten_SUR_Kurzfassung.pdf) .Die Langfassung des Gutachtens ist hier zum Download (https://www.bauernverband.de/fileadmin/user_upload/dbv/pressemitteilungen/2023/KW_01_bis_KW_20/KW_19/Gutachten_SUR_Langfassung.pdf) verfügbar.